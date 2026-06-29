Detallan megadecomiso en SGS; hallan vehículos y hasta fauna silvestre

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Luego de que Alfredo "N", Ernesto "N" y José "N", fueron detenidos durante un cateo donde se aseguraron mil 781 neumáticos, 17 camionetas, 41 automóviles, 17 tractocamiones, ocho plataformas, 11 motocicletas, entre otros objetos, la Fiscalía General de la República (FGR) los llevó ante el juez de control y obtuvo la vinculación a proceso en su contra por su posible participación en los ilícitos de posesión de vehículos robados, posesión de mercancía robada y asociación delictuosa.

Derivado de una denuncia presentada por la apoderada legal de una empresa transportista, se inició con la investigación por el robo de mercancía consistente en neumáticos, mismos que eran transportados en un vehículo tractocamión.

Por lo anterior, el Ministerio Público de la Fiscalía Federal en San Luis Potosí, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), de esta FGR, solicitó la diligencia de cateo para un inmueble ubicado en calle de terracería sin número, en la colonia Los Gómez, municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Posteriormente, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Guardia Civil Estatal, bajo la conducción del Ministerio Público Federal (MPF), cumplimentaron el cateo en dicho domicilio donde se aseguraron también un dispositivo electrónico, dos contenedores, nueve cajas secas, tres grúas, un razer, dos pipas, una aplanadora y tres dollys.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Fotos: FGR

Además, localizaron dos dados numéricos para cambiar y alterar los números de identificación vehicular, 79 dados alfanuméricos, placas de producción y grabador de video digital (DVR); así como animales en taxidermia como dos osos, un chivo berberisco, una cabeza y piel de oso; cinco ejemplares de fauna vivos (dos leones africanos, coyote, jaguar y un tigre de bengala), todo lo anterior en un inmueble con una superficie aproximada de 29 mil 667.42 metros cuadrados, el cual también quedó asegurado.

LEA TAMBIÉN Tras cateo, halla FGR tractocamión con mercancía robada El operativo conjunto permitió asegurar mil 602 cajas de dulces, cigarros, estufas y vehículos en Los Gómez

Por estos hechos, los detenidos, mercancías, vehículos, fauna silvestre y demás objetos asegurados quedaron a disposición del MPF, el cual continuó con la indagatoria correspondiente para aportar los datos de prueba sólidos al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en la entidad, quien calificó de legal la detención, dictó la vinculación a proceso e impuso prisión preventiva justificada contra los imputados, por los delitos referidos. Se fijaron dos meses para la investigación complementaria.

A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.