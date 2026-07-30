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Orioles remontan y vencen a los Tigres

Se recuperan de estar abajo 7 carreras y ganan en la 12va. entrada

Por AP

Julio 30, 2026 03:00 a.m.
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Orioles remontan y vencen a los Tigres
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      DETROIT.- Colton Cowser conectó un sencillo que rompió el empate en la 12ª entrada, culminando la remontada de los Orioles de Baltimore tras estar abajo por siete carreras para vencer 10-9 a los Tigres el miércoles y arruinar la posible despedida de Tarik Skubal de Detroit.

      Los aficionados le dieron varias ovaciones de pie a Skubal, un objetivo codiciado de cara a la fecha límite de canjes del lunes, mientras llevaba una blanqueada hasta la séptima entrada, pero Baltimore se abalanzó sobre el bullpen de los Tigres. Los Orioles perdían 7-0 después de seis entradas y habían sido superados 21-0 en los últimos 15 episodios, pero anotaron cinco veces en el séptimo y dos en el octavo.

      Baltimore anotó dos veces en la 11ma, pero Spencer Torkelson, de Detroit, respondió con un jonrón de dos carreras —el 100º de su carrera— al primer lanzamiento en la parte baja del inning.

      El roletazo de Cowser por el centro con dos outs puso a Baltimore arriba 10-9 en la 12ª, y Grant Wolfram (4-2) consiguió los dos primeros outs en la parte baja de la entrada.

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      Andrew Kittredge entró con corredores en segunda y tercera y retiró al venezolano Eduardo Valencia para lograr su cuarto salvamento.

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