Orlando Gill atajó penales y Paraguay eliminó a Alemania en Mundial

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FOXBOROUGH, Massachusetts, EE.UU. (AP) — Orlando Gill sabía que Paraguay no era la favorita ante la cuatro veces campeona Alemania en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Y estaba encandilado por lo que estaba viviendo.

Pero el arquero de 26 años, en su primer Mundial, superó al legendario arquero alemán Manuel Neuer en una tanda de penales que depositó a la Albirroja en los octavos de final.

"Se vio que no se debía hablar antes de tiempo", dijo Gill tras atajar dos remates en la tanda que se definió 4-3 a favor de los sudamericanos. "Se ha reflejado que Paraguay está para grandes cosas. No hay que achicarle por nada ante el mundo".

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Un gigante de 1,98 metros que juega para el club argentino San Lorenzo, Gill ayudó a Paraguay a alcanzar la fase de eliminación directa con vallas invictas en la victoria 1-0 sobre Turquía y un empate 0-0 con Australia en la fase de grupos.

Pero Gill, que también encajó cuatro goles en la derrota 4-1 ante Estados Unidos en el debut, se prodigó ante la Mannschaft. La posesión de la pelota por parte de los alemanes fue abrumadora e intentaron 21 remates al arco contra siete de Paraguay.

"Era una película de terror, te salían los alemanes por todos los lados", relató Gill. "Ni yo puedo creerlo aún".

Impacto en la comunidad

Y respaldándolos estaba Neuer, que jugaba su quinto Mundial, tras haber llevado a Alemania al título de 2014 —terminando tercero en la votación del Balón de Oro ese año detrás de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Es un portero que presume de dos títulos de la Liga de Campeones y 13 de la Bundesliga con el Bayern Múnich.

"Neuer un arquero de clase mundial. Me tocó compartir una tanda con él, y él también pudo tapar un penal. Todo el respeto a un ídolo", dijo Gill.

Gill encajó un gol en el tiempo reglamentario, el cabezazo de Kai Havertz a los 54 minutos.

Otro gol alemán —el posible tanto de la victoria— fue anulado en el minuto 12 del tiempo extra después de que una revisión de video determinó que Waldemar Anton le cometió una falta a Gill, impidiéndole maniobrar para despejar un remate de Jonathan Tah.

¿Cómo ocurrió la tanda de penales?

Y cuando llegó el turno de los penales, Gill se ganó su trofeo como el jugador del partido.

"Me alegro mucho por Orlando, pasó momentos difíciles por todas las dudas que se generaron después del 4-1", comentó Gustavo Alfaro, el seleccionador argentino de Paraguay. "Es un arquero sólido, está por dar el salto a jugar un fútbol de primer nivel. Después de estas actuaciones, ojalá por él, que pueda dar ese salto".

Gill le dio la ventaja a Paraguay cuando detuvo el primer intento de la tanda de Havertz, extendiendo el brazo derecho para desviar el balón. Paraguay convirtió sus primeros tres disparos para tomar una ventaja de 3-2 antes de que Gill hiciera otra atajada, esta vez ante Nick Woltemade.

Eso significaba que Paraguay solo necesitaba convertir uno de sus dos últimos disparos para ganar.

Pero Antonio Sanabria remató desviado a la izquierda, y Neuer detuvo a Fabián Balbuena para llevar la tanda a muerte súbita. Tah la mandó por encima del travesaño antes de que José Canale venciera a Neuer para sellar el triunfo.

"Ahora en frío voy a sentarme en analizar lo que hemos conseguido", dijo Gill. "El equipo se portó bastante bien, pudimos aguantar hasta los 120 y en los penales la suerte estuvo de nuestro lado"

Para Alemania, la derrota prolonga una racha de decepciones que ahora incluye eliminaciones en la fase de grupos de los dos últimos Mundiales y una en la ronda de 32. No ha ganado un partido de eliminación directa desde la final de 2014.

"Hablan de expectativas: ya son 11 o 12 años y nos hemos quedado cortos", expresó el seleccionador alemán Julian Nagelsmann. "No es suficiente para el fútbol alemán".

El mediocampista Nadiem Amiri señaló que el equipo estaba lleno de buenos jugadores jóvenes, una razón para ser optimistas de cara al futuro.

"Pero en este momento pensar en el futuro es, creo, la decisión equivocada", añadió Amiri. "Lo siento por todos, muy triste. Fue un final impactante del partido. Ahora mismo, es muy difícil encontrar las palabras adecuadas".