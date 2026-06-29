Alejandro Moreno pide restablecer diálogo con Ecuador
El dirigente priista enfatizó que el diálogo y respeto mutuo son clave para la estabilidad en América Latina.
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CIUDAD DE MÉXICO, junio 29 (EL UNIVERSAL).- El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, hizo un llamado al Gobierno de México para que impulse un diálogo que permita avanzar hacia la normalización de las relaciones diplomáticas con Ecuador.
Alejandro Moreno impulsa diálogo para normalizar relaciones con Ecuador
Luego de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, expresó su gran interés de dialogar con México, construir acuerdos y superar las diferencias y la polarización entre ambos países, el dirigente priista dijo que la vida democrática de las naciones demuestra que el diálogo, la diplomacia y el respeto mutuo siempre ofrecen mejores resultados que la confrontación prolongada.
Alejandro Moreno expuso que México y Ecuador comparten profundos lazos históricos, culturales, económicos y humanos.
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"Nuestros pueblos están unidos por una historia común, por el intercambio de ideas, por la cooperación y por el interés de construir sociedades con más oportunidades para todos", indicó.
Importancia del diálogo y cooperación regional según Alejandro Moreno
El presidente del PRI señaló que cuando surgen las diferencias, pueden y deben superarse mediante el diálogo, sin permitir que ningún desacuerdo se convierta en un obstáculo permanente para la cooperación entre nuestras naciones.
Puntualizó que no se trata de renunciar a nuestros principios, sino de encontrar puntos de encuentro que fortalezcan la cooperación regional, generen oportunidades para nuestros ciudadanos y contribuyan a la estabilidad de América Latina.
Precisó que nuestra región enfrenta desafíos compartidos en materia de seguridad, crecimiento económico, migración, comercio, educación y desarrollo social.
Por ello, consideró que, en ese contexto, fortalecer las relaciones entre México y Ecuador beneficia a nuestros pueblos y contribuye a una región más estable.
Subrayó que México siempre ha sido una nación que privilegia el diálogo, y "hoy tenemos la oportunidad de reafirmar esa vocación, tendiendo puentes con Ecuador para construir una relación basada en el respeto mutuo, la cooperación y la amistad entre dos pueblos hermanos".
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