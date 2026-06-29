Denuncia el PRI de Valles al Tecmol por actos anticipados de campaña.

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El actual presidente del Revolucionario Institucional, César González García dijo tajante que formuló dos denuncias en contra de militantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), porque considera que han realizado actos políticos que se anticipan a los tiempos regulados y que marcan las leyes electorales.

Acciones de la autoridad

La denuncia fue enviada al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) por dos actos en especial, el primero, contra José Luis Romero Calzada y su esposa Gabriela Martínez, ya que considera que la inauguración de una galera y la ostentación de la misma, siendo un militante se considera un beneficio que atrae al electorado.

¿Qué declararon las autoridades?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el caso de David Medina Avendaño, González García esgrimió que hay un conflicto en el hecho de que siendo presidente de un partido, también entregue apoyos alimentarios, de manera clientelar.

Informó que las denuncias fueron interpuestas en el CEEPAC desde el pasado viernes 26 de junio del corriente.