Pachuca no tuvo piedad del Atlante

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CIUDAD DE MÉXICO.- El estratega Miguel Herrera sabe que no es suficiente. Que los puntos del Atlante no son suficientes, menos aún después de recibir una goleada (0-3) de los Tuzos del Pachuca en la octava fecha del torneo Apertura 2026.

La escuadra hidalguense demostró que, fuera de casa, toma fuerza. Primero lo hizo con Pumas, después con Juárez. En la cancha, el juego de los Potros de Hierro fue disperso. Pachuca aprovechó esos espacios para propinarle una goleada a los dirigidos por Miguel "El Piojo" Herrera. Molesto, el estratega mexicano observó cómo Salomón Rondón (12´) anotó de tiro libre directo para que Atlante viviera una noche de pesadilla.

El segundo gol no tardó en llegar, gracias a un zurdazo de Robert Kenedy (19´) que burló por completo a la portería azulgrana. Sin embargo, la felicidad le duró poco al futbolista brasileño porque sufrió una lesión que lo obligó a abandonar la cancha en el "carrito de las desgracias".

Para hundir aún más a los Potros de Hierro, en su propio hogar, Oussama Idrissi (37´) remató desde fuera del área.

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