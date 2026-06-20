logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CELEBRAN LOGROS

Fotogalería

CELEBRAN LOGROS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Paraguay derrota a Turquía por la mínima

Por EFE

Junio 20, 2026 03:00 a.m.
A
Paraguay derrota a Turquía por la mínima
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Paraguay venció por 0-1 un luchado partido ante Turquía, con un gol a los 64 segundos de Matías Galarza, hasta ahora el más rápido en lo que va del Mundial 2026, pero terminó con 10 jugadores por la expulsión de Miguel Almirón por taparse la boca con la mano mientras atizaba a un rival.

      La derrota en Santa Clara, segunda en dos salidas, anticipa la eliminación de Turquía a falta de una jornada para el fin de la fase de grupos y eleva el valor de las acciones de la Albirroja, que en el debut cayó vapuleado por 4-1 ante Estados Unidos.

      Paraguay y Australia, igualados ahora con 3 puntos, se jugarán en el último partido la clasificación como segundo del Grupo D dado que Estados Unidos anticipó hoy su clasificación al enlazar dos victorias.

      Con su anotación, Galarza, centrocampista de 24 años del Atlanta United de la MLS, superó por siete segundos al anotado este mismo viernes por el marroquí Ismael Saibari, que lo marcó al minuto y 11 segundos ante Escocia en el juego del Grupo C de la competición.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En el tercer minuto añadido fue expulsado el paraguayo Miguel Almirón por cubrirse la boca con la mano mientras le decía algo a Mert Müldür, lo cual infringe la denominada ´Ley Prestianni´, que sanciona esta acción específica para evitar burlas, lenguaje ofensivo o gestos antideportivos hacia los oponentes o el árbitro.

      El VAR dio aviso al árbitro salvadoreño Iván Barton, que comunicó la decisión y mostró la tarjeta roja al atacante de 32 años del Atlanta United.

      "Luego de la revisión, el número 10 de Paraguay se cubrió la boca. Decisión final, tarjeta roja", explicó el salvadoreño Barton a todos los presentes en el estadio californiano, testigos de un momento histórico al tratarse del primer uso de esta nueva regla implementada por la FIFA en el partido de la segunda jornada del Grupo D. 

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Estados Unidos vence 2-0 a Australia y avanza en Mundial 2026
        Estados Unidos vence 2-0 a Australia y avanza en Mundial 2026

        Estados Unidos vence 2-0 a Australia y avanza en Mundial 2026

        SLP

        El Universal

        El equipo estadounidense suma 6 puntos tras dos partidos y lidera el Grupo D con claridad.

        El anfitrión EU gana y avanza en Mundial
        El anfitrión EU gana y avanza en Mundial

        El anfitrión EU gana y avanza en Mundial

        SLP

        EFE

        El equipo de Pochettino mantuvo su invicto y podría ser líder de grupo si Turquía no gana

        Festival de los Botes del Dragón 2026 en Beijing: tradición y deporte
        Festival de los Botes del Dragón 2026 en Beijing: tradición y deporte

        Festival de los Botes del Dragón 2026 en Beijing: tradición y deporte

        SLP

        AP

        Más de 1,000 atletas y 200,000 espectadores participan en las carreras de botes del dragón en Beijing.

        Aguirre mantiene la calma pese pesar al liderato
        Aguirre mantiene la calma pese pesar al liderato

        Aguirre mantiene la calma pese pesar al liderato

        SLP

        El Universal

        Enfrentará un partido complicado contra República Checa en la fase de grupos