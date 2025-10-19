Partidos de la NFL: Horarios y canales

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Después de un inicio de temporada atípico para esta dinastía de los Chiefs de Kansas City (3-3), la oportunidad de tener récord ganador por primera vez en la temporada se presenta contra los Raiders de Las Vegas (2-4) en un duelo divisional con el imponente estadio Arrowhead como escenario. Los entrenadores más veteranos de la NFL, Andy Reid y Pete Carroll, se verán las caras una vez más en lo que para el entrenador de Kansas City "será una verdadera batalla".

Trent McDuffie, esquinero de los Chiefs, reconoció que "tenemos mucho respeto por ellos, por cómo son entrenados y cómo juegan. Ya sabemos cómo es esta Liga. No te puedes dormir contra nadie, no importa su récord ni contra quién, los equipos vienen a competir. Estamos en la NFL, no podemos mirar por encima a nadie y tenemos que mostrar nuestra mejor versión".

Los Chiefs, que buscan escalar posiciones en el Oeste de la Americana, llegan a este duelo tras superar con comodidad a un contendiente como los Lions de Detroit. Por su parte, los Raiders firmaron su segunda victoria de la campaña contra Tennessee.

A excepción de la baja por motivos personales de Josh Simmons, los Chiefs tendrán equipo completo y contarán con el regreso del receptor Rashee Rice, quien volverá a los emparrillados después de un año de ausencia entre lesiones y la suspensión de seis semanas por haber incumplido el reglamento de conducta de la NFL. Patrick Mahomes, quien viene de lanzar tres pases de anotación, buscará lastimar a una defensiva que ha permitido 17 anotaciones y 24.8 puntos por partido.

-----¿A qué hora y por dónde se podrán ver los juegos de la NFL?

Domingo, 19 de octubre

Chicago Bears vs New Orleans Saints | 11:00 A.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN.

Minnesota Vikings vs Philadelphia Eagles | 11:00 A.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN, Amazon Prime Video y FOX Sports.

New York Jets vs Carolina Panthers | 11:00 A.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN.

Kansas City Chiefs vs Las Vegas Raiders | 11:00 A.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN y ViX Premium.

Cleveland Browns vs Miami Dolphins | 11:00 A.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN.

Tennessee Titans vs New England Patriots | 11:00 A.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN y FOX Sports 2.

Los Angeles Chargers vs Indianápolis Colts | 14:05 P.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN.

Denver Broncos vs New York Giants | 14:05 P.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN.

Dallas Cowboys vs Washington Commanders | 14:25 P.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN, ViX Premium y Canal 5.

Arizona Cardinals vs Green Bay Packers | 14:25 P.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN y FOX Sports.

San Francisco 49ers vs Atlanta Falcons | 14:25 P.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN, Disney+ Premium, Disney+ Estándar y ESPN.