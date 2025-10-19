Bravos de Juárez y Pachuca dividen puntos

logo pulso
Por El Universal

Octubre 19, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD JUÁREZ.- En un duelo trepidante, el FC Juárez y el Pachuca empataron (2-2). Los Bravos y los Tuzos no decepcionaron con el espectáculo y demostraron que harán lo imposible por clasificar a la Liguilla de manera directa.

El equipo fronterizo pegó primero, con una jugada fortuita. Guilherme Castilho cobró un tiro libre, con un potente derechazo, y el balón se desvió tras golpear en la espalda de Pedro Pedraza y terminó al fondo de las redes (15’).

La respuesta de la visita fue inmediata también en una jugada a balón parado. Un cobro de tiro de esquina provocó que Robert Kenedy igualara el marcador (19’). 

Un autogol (28’) de Luis Rodríguez, tras una desafortunada jugada con su propio portero, significó el 2-1 para los Bravos.

En el minuto 65, Jesús Murillo, al igual que el “Chaka”, mandó el balón al fond o de su propia portería. 

En la recta final, Sergio Barreto de Tuzos se fue expulsado.

