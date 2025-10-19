Verstappen gana el sprint y nueva ‘pole’

Madrid.- El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) volvió a completar otra exhibición y después de ganar el accidentado sprint del Gran Premio de Estados Unidos, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, saldrá primero este domingo en el Circuito de las Américas (COTA) de Austin tras dominar asimismo la calificación; aumentando de esa manera la presión sobre los hace un par de meses aún muy dominantes McLaren.

Por la mañana, Verstappen ganó -por delante del inglés George Russell (Mercedes) y del español Carlos Sainz (Williams), que concluyó tercero, confirmando su buena racha- la prueba corta. En la que el australiano Oscar Piastri -líder del certamen- y el inglés Lando Norris -segundo- abandonaron, al accidentarse a las primeras de cambio, al igual que el español Fernando Alonso (Aston Martin).

Horas después de lograr su decimotercera victoria en la modalidad reducida de la F1, Verstappen, de 28 años, firmó su cuadragésima séptima ‘pole’ en la categoría reina -la séptima del año- al dominar también la calurosa y ventosa cronometrada principal. En cuya decisiva tercera ronda (Q3) cubrió, con el neumático blando y sin poder ejecutar un segundo intento, los 5.513 metros de la pista texana en un minuto, 32 segundos y 510 milésimas, 291 menos que Norris y con 297 sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que saldrá tercero este domingo.

Sainz arranca noveno, una plaza por delante de su compatriota el doble campeón mundial asturiano -con el que comparte la quinta fila-, en una prueba que el otro hispanohablante, el argentino Franco Colapinto (Alpine), afronta desde la decimoquinta posición. Piastri, que sigue liderando con 22 puntos de ventaja sobre Norris, pero tiene ahora al súper-depredador deportivo neerlandés a 55 -a falta de cinco carreras largas y dos cortas- lo hará desde la sexta plaza.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los Ferrari del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton y de Leclerc acabaron cuarto y quinto, respectivamente, un puesto por delante del tailandés Alex Albon, el compañero de Sainz, que completó una gran jornada para Williams.

Este domingo, el insaciable neerlandés intentará elevar a 68 su propia tercera marca histórica de triunfos en la categoría reina; en una carrera en la que Norris tendrá una nueva oportunidad de recortar distancias con Piastri, pero en la que, si los McLaren volviesen a fallar, Verstappen podría empezar a pensar en el milagro de un quinto título seguido.