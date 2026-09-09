Pats renuevan a Christian González

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El esquinero de los Patriots de Nueva Inglaterra Christian González tiene la seguridad laboral a largo plazo que ha estado buscando durante toda la temporada baja.

Christian González aceptó firmar un contrato de cuatro años y 135 millones de dólares con los Patriots de Nueva Inglaterra que lo convierte en el esquinero mejor pagado en la historia de la NFL, le confirmaron el martes a The Associated Press dos personas con conocimiento del acuerdo.

Ambas personas hablaron bajo condición de anonimato porque el equipo no ha anunciado el contrato. Una de ellas indicó que González recibirá 102 millones de dólares garantizados.

González celebró su nuevo acuerdo con los Patriots, al volver a publicar un reporte del acuerdo y escribir: "¡Gracias Señor!", junto con dos emojis de manos en oración.

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Con este acuerdo, González superó el monto que Devon Witherspoon recibió el mes pasado de los Seahawks de Seattle. Witherspoon firmó un contrato de cuatro años por 132 millones de dólares, de los cuales 101 millones son garantizados.

Los Patriots y los Seahawks se enfrentan en una revancha del Super Bowl para inaugurar el miércoles la temporada de la NFL. Elegido en la primera ronda por Bill Belichick en 2023, González fue All-Pro del segundo equipo de AP en 2024 y fue seleccionado al Pro Bowl en 2025.

Los Patriots ejercieron en abril la opción de quinto año de González, lo que significa que ganará poco más de 18 millones de dólares en el último año de su contrato de novato en 2027. El nuevo acuerdo comenzará en 2028.

González ha mantenido la misma postura durante todo el proceso de negociación que comenzó en marzo, presentándose a todas las actividades del equipo desde el minicampamento obligatorio en mayo. Pero la duración de las conversaciones contractuales y su ausencia en la banda para los partidos de pretemporada generaron cierta incertidumbre sobre si estaría disponible para la temporada regular si la situación no se resolvía.

"Como he dicho durante estas últimas semanas, los días que he hablado con ustedes, estoy enfocado en un día a la vez. Algo así como, cada otra semana, así es como funciona este negocio", dijo González durante el fin de semana.

Los Patriots ahora tendrán el ancla de su secundaria, quien después de jugar solo cuatro partidos como novato en 2023 tras una lesión en el hombro ha sido titular en 30 partidos de las últimas dos temporadas, registrando dos intercepciones y 21 pases defendidos.

Pero la capacidad del Pro Bowler de 2025 para anular a las principales amenazas receptoras de los rivales es una métrica que no aparece en una hoja de estadísticas. En la derrota en el Super Bowl ante Seattle, González fue el defensor principal sobre el receptor de los Seahawks Jaxon Smith-Njigba, ayudando a limitarlo a cuatro recepciones para 27 yardas en 10 objetivos.

El propietario del equipo Robert Kraft dijo en julio que le habían ofrecido a González un contrato que lo convertiría en el jugador mejor pagado en la historia en su posición, pero las dos partes seguían difiriendo en los términos exactos de un nuevo acuerdo.

Esas diferencias ahora se han resuelto, justo a tiempo para la nueva temporada.