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El club de equipos que llevan mucho tiempo sin ganar el Super Bowl podría reducirse para el Día de los Enamorados.

Varios equipos de la NFL que nunca han levantado el Trofeo Lombardi están en posición de lanzarse a la conquista de su primer campeonato del Super Bowl, de forma parecida a como los Cerveceros de Milwaukee dejaron recientemente las filas de los equipos de las Grandes Ligas de Béisbol que no habían ganado una Serie Mundial — y lo celebraron haciendo el Lambeau Leap en un partido de los Packers.

La victoria de Milwaukee sobre Tampa Bay en cinco juegos dejó a cuatro equipos de la MLB que nunca lo han ganado todo — los Rays, Padres, Rockies y Marineros. Seattle es el único equipo que no ha disputado una Serie Mundial.

Hay una docena de equipos de la NFL que no han ganado el Super Bowl, incluidos cuatro que nunca han alcanzado el gran partido: Cleveland, Detroit, Houston y Jacksonville.

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Tres de esos equipos han arrancado bien: los Jaguars (7-2), Lions (7-2) y Browns (6-4). También lo han hecho los Bills de Buffalo (8-1) — que perdieron de forma célebre cuatro Super Bowls consecutivos en la década de 1990 — y los Bengals de Cincinnati (7-2), otros dos equipos que nunca han tenido un desfile de victoria del Super Bowl.

En la puja por los playoffs de la Conferencia Nacional, los Lions lideran la ultracompetitiva división Norte y los Vikings de Minnesota — que perdieron cuatro Super Bowls en los primeros años — están en el quinto puesto con el mismo récord de 7-2. Los Panthers de Carolina lideran el discreto Sur de la NFC con 4-5.

El Super Bowl será el 14 de febrero en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

Aunque todavía no hay ningún eliminado oficial en la contienda por los playoffs, cinco equipos casi con seguridad tendrán que esperar otro año para salir de la lista de aspirantes sin Super Bowl: los Texans (3-6), los Falcons de Atlanta (3-7), los Cardinals de Arizona (3-7), los Titants de Tennessee (1-8) y los Chargers de Los Ángeles.

¿ES POR FIN EL AÑO DE LOS BILLS?

La única derrota de los Bills fue 29-26 ante Nueva Inglaterra en la Semana 4. Josh Allen está teniendo otra temporada de calibre MVP y una defensa que permitió 30 o más puntos a cuatro equipos al inicio ha concedido apenas 9,3 puntos por partido desde su descanso temprano en la Semana 7.

Después de recibir a los Dolphins el próximo domingo, los Bills afrontan un duro tramo de cinco partidos que incluye juegos en casa contra los Chiefs y Bears y visitas a Green Bay y Denver, además de un viaje a Nueva Inglaterra que parece mucho menos intimidante con Drake Maye lesionado.

¿SON LOS JAGUARS LOS MEJORES

DE SU CONFERENCIA?

Trevor Lawrence y los Jaguars han estado encendidos desde la semana de descanso del año pasado, que llegó después de una humillante derrota 35-7 ante los Rams en la Semana 7. Desde entonces, tienen marca de 16-4, y sus derrotas han sido por siete y tres puntos ante Houston, por siete puntos ante Denver y por tres puntos ante Buffalo en los playoffs.

El calendario favorece a los Jaguars, que se miden a cinco equipos con récord perdedor por ahora, incluidos sus últimos cuatro: Houston, Dallas, Washington, Indianápolis.

¿PUEDE JOE BURROW CARGAR

CON LOS BENGALS?

Tras derrotas consecutivas ante Pittsburgh y Jacksonville, los Bengals han ganado cinco seguidos, abriéndose paso en la pelea después de estar marginados por buen tiempo.

Han promediado 36,2 puntos durante su racha ganadora y su calendario restante incluye apenas a dos equipos — Cleveland y Kansas City — con récord ganador.

¿PUEDE EL FACTOR CASA AYUDAR

A CLEVELAND?

El entrenador en jefe novato Todd Monken ha guiado a los Browns a su primer inicio de 4-0 en casa desde 1963. Tras una semana de descanso este fin de semana, juegan tres seguidos como locales, contra los Raiders, Bengals y Falcons.

Eso significa que habrán pasado 42 días sin un partido como visitantes para cuando visiten a los Giants el 20 de diciembre, su único juego restante — aparte de enfrentar dos veces a Cincinnati — contra un rival con récord ganador.

¿SE DESVANECIERON LAS ESPERANZAS DE LOS LIONS EN ALEMANIA?

El lado amargo de la gran victoria de Detroit en Múnich fue que la estrella Aiden Hutchinson se lesionó la rodilla derecha mientras celebraba una captura de Drake Maye en la paliza 35-10 de los Lions sobre Nueva Inglaterra el domingo.

Los Lions tienen un calendario brutal por delante, con dos partidos contra Chicago y viajes a Minnesota y Green Bay, además de un juego en casa contra los Giants. Solo tres de sus partidos restantes son contra equipos con récord perdedor.

¿LA VUELTA DE COUSINS CONVIERTE A LOS VIKINGS EN UN CONTENDIENTE LEGÍTIMO?

Los Vikings parecieron un espejismo en la derrota 23-6 ante Buffalo con Carson Wentz como mariscal de campo hace dos semanas. Llegó Kirk Cousins mediante un canje con Las Vegas por una selección de tercera ronda y, Minnesota reencontró la magia, como lo evidenció la paliza 30-10 propinada a Jordan Love y los Packers en Lambeau Field.

Ahora viene la parte difícil: juegan contra los 49ers en Ciudad de México el domingo y apenas tres de sus rivales restantes tienen récord perdedor. La buena noticia: reciben a Carolina, Detroit y Chicago en casa en el tramo final.

¿PUEDEN LOS PANTHERS PROSPERAR FUERA DEL ESPANTOSO SUR DE LA NFC?

El récord de 4-5 de Carolina sería suficiente para el último lugar en otras tres divisiones, pero por fortuna para los Panthers están en la terrible División Sur de la NFC, donde son lo mejor de un mal lote.

La mitad de sus ocho partidos restantes son contra equipos con récord ganador y los rivales que no están por encima de .500 incluyen a un Baltimore golpeado por las lesiones y a los tres rivales divisionales de los Panthers. Si ganan el título divisional, serán anfitriones de un partido de playoffs contra un equipo con mejor récord, reavivando otra ronda de debate sobre la siembra en los playoffs.