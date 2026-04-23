Peligra participación de Lamine Yamal en el Mundial

Lamine Yamal, la gran joya del FC Barcelona y de la Selección de España, recibió en las últimas horas una de las noticias más duras: la confirmación de la gravedad de su lesión, que lo deja fuera de lo que resta de la campaña con el conjunto culé.

A través de un comunicado en redes sociales, el club catalán informó que su figura sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, lo que lo obligará a permanecer alejado de las canchas durante varias semanas. El anuncio generó de inmediato una ola de mensajes de apoyo y preocupación por parte de aficionados y compañeros.

Aunque la recuperación será larga, el parte médico mantiene la esperanza de que Yamal pueda llegar en condiciones a la Copa del Mundo de 2026. Sin embargo, su evolución será clave, ya que corre el riesgo de perderse los partidos de preparación que España tiene programados, incluido el esperado duelo en el Estadio Cuauhtémoc.

Cabe recordar que, tras una intensa negociación, se confirmó que la selección española disputará un amistoso en Puebla frente a Perú el próximo 8 de junio, como parte de su preparación mundialista.

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La ausencia de Yamal en el Barcelona será significativa: se perderá seis encuentros de la Liga española. Su compañero y amigo Gavi expresó su tristeza por la situación: "Para mí es el mejor y su lesión es una auténtica pesadilla; me quedé completamente devastado en el vestuario", declaró.