Luchadora mexicana Persephone se corona campeona en Wembley

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El Estadio de Wembley ha sido testigo de algunas de las páginas más memorables en la historia del deporte mundial y este domingo sumó un nuevo capítulo con presencia mexicana. Ante miles de aficionados en Londres, Persephone se convirtió en una de las protagonistas de AEW All In 2026 al conquistar el Campeonato TBS, consolidando uno de los logros más importantes de su carrera internacional.

La estrella del Consejo Mundial de Lucha Libre llegó al escenario más emblemático del evento con la oportunidad de seguir expandiendo su legado fuera de México. Portando con orgullo el campeonato que posee en el CMLL y respaldada por los aficionados mexicanos presentes en las gradas, Persephone protagonizó un intenso enfrentamiento ante Maya World, en una lucha que destacó por su ritmo, castigos espectaculares y constantes cambios de dominio.

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Cuando parecía que el combate podía inclinarse para cualquiera de las dos competidoras, la balanza terminó favoreciendo a la representante mexicana. En los instantes finales, una intervención de Britt Baker alteró el rumbo de la contienda al provocar una distracción sobre Maya World. Persephone aprovechó el momento, tomó el control de la situación y conectó un contundente castigo sobre su rival para dejarla sobre la lona y conseguir la cuenta de tres.Tras escucharse la campana, la luchadora no pudo contener la emoción. Con el Campeonato TBS en sus manos y ante la ovación del público presente en Wembley, Persephone celebró una victoria que la confirma como una de las grandes figuras de la lucha libre mexicana en la actualidad.La Amazona levantó ambos cinturones al cielo, posó frente a los aficionados y selló una noche histórica que quedará marcada como uno de los momentos más importantes de su trayectoria profesional.