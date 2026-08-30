logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Amigos, noche casino en el campestre

Fotogalería

Amigos, noche casino en el campestre

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Luchadora mexicana Persephone se corona campeona en Wembley

En un combate intenso, Persephone superó a Maya World con ayuda de Britt Baker.

Por El Universal

Agosto 30, 2026 01:09 p.m.
A
Luchadora mexicana Persephone se corona campeona en Wembley
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Estadio de Wembley ha sido testigo de algunas de las páginas más memorables en la historia del deporte mundial y este domingo sumó un nuevo capítulo con presencia mexicana. Ante miles de aficionados en Londres, Persephone se convirtió en una de las protagonistas de AEW All In 2026 al conquistar el Campeonato TBS, consolidando uno de los logros más importantes de su carrera internacional.


      La estrella del Consejo Mundial de Lucha Libre llegó al escenario más emblemático del evento con la oportunidad de seguir expandiendo su legado fuera de México. Portando con orgullo el campeonato que posee en el CMLL y respaldada por los aficionados mexicanos presentes en las gradas, Persephone protagonizó un intenso enfrentamiento ante Maya World, en una lucha que destacó por su ritmo, castigos espectaculares y constantes cambios de dominio.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Cuando parecía que el combate podía inclinarse para cualquiera de las dos competidoras, la balanza terminó favoreciendo a la representante mexicana. En los instantes finales, una intervención de Britt Baker alteró el rumbo de la contienda al provocar una distracción sobre Maya World. Persephone aprovechó el momento, tomó el control de la situación y conectó un contundente castigo sobre su rival para dejarla sobre la lona y conseguir la cuenta de tres.
      Tras escucharse la campana, la luchadora no pudo contener la emoción. Con el Campeonato TBS en sus manos y ante la ovación del público presente en Wembley, Persephone celebró una victoria que la confirma como una de las grandes figuras de la lucha libre mexicana en la actualidad.
      La Amazona levantó ambos cinturones al cielo, posó frente a los aficionados y selló una noche histórica que quedará marcada como uno de los momentos más importantes de su trayectoria profesional.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Luchadora mexicana Persephone se corona campeona en Wembley
      Luchadora mexicana Persephone se corona campeona en Wembley

      Luchadora mexicana Persephone se corona campeona en Wembley

      SLP

      El Universal

      En un combate intenso, Persephone superó a Maya World con ayuda de Britt Baker.

      Bellingham y Mbappé desatan goleada del Madrid ante Málaga
      Bellingham y Mbappé desatan goleada del Madrid ante Málaga

      Bellingham y Mbappé desatan goleada del Madrid ante Málaga

      SLP

      EFE

      Los merengues ganaron 4-0 en el Bernabéu y mantienen paso perfecto tras tres jornadas de LaLiga

      Jugador de León vive momentos de terror tras asalto en su domicilio
      Jugador de León vive momentos de terror tras asalto en su domicilio

      Jugador de León vive momentos de terror tras asalto en su domicilio

      SLP

      PULSO

      Autoridades de Guanajuato investigan el caso sin reportar detenidos hasta el momento.

      Chucky Lozano cumplió con la ley del ex y le marca al San Diego FC
      Chucky Lozano cumplió con la ley del ex y le marca al San Diego FC

      "Chucky" Lozano cumplió con la ley del ex y le marca al San Diego FC

      SLP

      El Universal

      Lozano celebró con fuerza su gol, motivando a sus compañeros en busca de la remontada.