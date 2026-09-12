Picotazo de Gallos a Xolos en la frontera
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CIUDAD DE MÉXICO.- Querétaro venció a Xolos 1-0 en la cancha del Estadio Caliente en partido correspondiente a la Jornada 8 del torneo Apertura 2026. Con un solitario gol de Mateo Coronel, Gallos consiguió tres puntos en la frontera.
El Xolaje dio el primer aviso serio al minuto 12 del compromiso, luego de una escapada de Adonis Preciado, quien mandó el centro a segundo poste ante la llegada de Yael Padilla; sin embargo, el juvenil de Tijuana llegó barrido y no alcanzó a contactar bien la pelota, por lo que su remate se fue desviado de la portería queretana.
Pese al buen inicio de los locales, sería Querétaro el que pegaría primero, luego de una pérdida de balón de Jackson Porozo que Mateo Coronel aprovechó para definir pegado al poste y así marcar el primer tanto de la noche en la frontera.
Xolos respondió de inmediato. al minuto 32, Gilberto Mora condujo y disparó de pierna derecha desde fuera del área, obligando al arquero queretano Guillermo Allison a estirarse al máximo para mandar la pelota al tiro de esquina y así evitar el empate de la escuadra local. De esta forma, llegaría el descanso con marcador de 0-1 en favor de Gallos Blancos.
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Para el segundo tiempo Querétaro salió buscando ampliar la ventaja y al minuto 56, Alí Ávila remató de cabeza un gran servicio por el costado izquierdo, pero su remate se fue apenas desviado del arco defendido por Antonio Rodríguez.
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