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Piratas dejan libre a Marcell Ozuna

Por AP

Agosto 06, 2026 03:00 a.m.
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Piratas dejan libre a Marcell Ozuna
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      Los Piratas de Pittsburgh rompieron vínculos con el veterano bateador designado dominicano Marcell Ozuna mientras se preparan para un impulso hacia los playoffs.

      El club hizo el movimiento tras una racha de pesadilla en la que el tres veces All Star nunca pareció encontrar el rumbo.

      Los Piratas, que llegaron al miércoles a 3 1/2 juegos de Arizona por el tercer puesto de comodín de la Liga Nacional, planearon ascender al jardinero Ronny Simon, también de República Dominicana, desde Triple-A Indianápolis para ocupar el lugar de Ozuna en el roster.

      Pittsburgh firmó a Ozuna en febrero con un contrato de un año por 12 millones de dólares, un gasto poco habitual en la agencia libre para unos Piratas cuidadosos con el presupuesto. El equipo esperaba que el derecho Ozuna ayudara a equilibrar una alineación cargada hacia los bateadores zurdos.

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      En cambio, Ozuna comenzó lento y nunca encontró la forma que lo ayudó a conectar 296 jonrones en etapas anteriores en Miami, Atlanta y San Luis.

      Ozuna bateó apenas para .203 con 8 cuadrangulares y 29 carreras impulsadas en 70 juegos con Pittsburgh, y en las últimas semanas sus oportunidades de juego se habían reducido de manera significativa gracias al surgimiento del novato dominicano Esmerlyn Valdez. 

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