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Plata histórica para San Luis

Esdras Avilés logró el metal en la prueba de 300 metros con vallas

Por Romario Ventura

Mayo 22, 2026 03:00 a.m.
A
Plata histórica para San Luis

San Luis Potosí volvió a subir al podio dentro de la Olimpiada Nacional gracias a la destacada actuación del atleta Esdras Avilés Rodríguez, quien obtuvo la medalla de plata en la prueba de 300 metros con vallas, consolidándose como una de las figuras sobresalientes del atletismo potosino.

El joven deportista logró un tiempo de 38 segundos y 36 centésimas, marca que además le permitió hacer historia al convertirse en el primer representante varonil de San Luis Potosí en conseguir una medalla dentro de esta prueba en la máxima justa juvenil del país.

La competencia se desarrolla en el estado de Jalisco, sede de las pruebas de atletismo de la Olimpiada Nacional, donde Esdras mostró un gran desempeño para colocarse entre los mejores exponentes nacionales de la especialidad.

Avilés Rodríguez es integrante del equipo Cholos de Soledad y trabaja bajo la dirección del entrenador Modesto Morales, quienes han mantenido un proceso de preparación constante que hoy rinde frutos con esta importante presea para la delegación potosina.

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