NFL | Los entrenadores despedidos en última fecha

El final de la temporada regular de la NFL no solamente dejó a los equipos calificados a los Play-offs, también la "cabeza" de cuatro entrenadores en jefe de franquicias que no lograron su cometido.

De nueva cuenta, Las Vegas Raiders aparecieron en la lista de los peores equipos de la temporada con un récord de solo tres partidos ganados y 14 perdidos. Por ello, la organización que lidera la leyenda, Tom Brady decidió darle las gracias al experimentado entrenador Pete Carroll.

Otro de los nombres que no se salvó de la "guillotina" es el del coach Raheem Morris, quien con todo el talento que posee en un equipo como los Atlanta Falcons, no pudo ganar el Sur de la Conferencia Nacional, una división en donde las Panteras de Carolina se coronaron con un récord ocho ganados y nueve perdidos; el único equipo con récord perdedor de los Play-offs.

En el denominado "lunes negro" el entrenador de los Arizona Cardinals, Jonathan Gannon también perdió su trabajo, debido a que solamente logró tres victorias en la campaña y 14 descalabros. Por si fuera poco, su pelea interna con el mariscal de campo Kyler Murray, fue otro de los argumentos que tomaron los altos mandos para cesarlo del cargo.

Y finalmente, la paciencia de los dueños de los Cleveland Browns llegó a su fin con Kevin Stefanski. En seis años, el entrenador en jefe no pudo poner una cultura en la franquicia y pese a que, en el cierre de la temporada, los ´perros´ mostraron una mejoría, no fue suficiente para convencer a los altos mandos de seguir al frente del equipo; inclusive en donde parecía que el desarrollo del mariscal de campo, Shedeur Sanders iba por buen camino.

Datos

* El veterano Pete Carroll llevó a Seattle a un SuperBowl, pero no pudo levantar a Las Vegas Raiders.

* 4 coaches perdieron su trabajo tras la última semana de la temporada regular en la NFL.