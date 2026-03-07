¿Podrá San Luis frenar al líder Cruz Azul?

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 7 (EL UNIVERSAL).- Este sábado el Cruz Azul pone en juego su liderato cuando reciba en el estadio Cuauhtémoc de Puebla al Atlético de San Luis.

El historial le favorece a la Máquina, ya que han disputado 13 partidos, con balance de ocho victorias para los cementeros, dos empates y tres derrotas. En esos duelos, los celestes anotaron 22 goles y recibieron 12.

A este partido los potosinos llegan en la posición 11 de la tabla con 10 puntos, pero cuentan con Joao Pedro, el máximo goleador del torneo Clausura 2026 gracias a sus nueve anotaciones en nueve encuentros.

Los dirigidos por Nicolás Larcamón encuentran a su goleador en José Paradela, autor de cinco tantos.

"Empieza lo que verdaderamente será la doble competencia, porque no sólo la Liga, también la Concacaf demandarán máximo esfuerzo", dijo Larcamón antes del partido.

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver en vivo el partido.



¿Cuándo y dónde ver en vivo Cruz Azul vs Atlético de San Luis?

· Hora: 17:00 horas

· Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX