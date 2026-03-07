logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MATÍAS FUTBOL SOCCER Y AMERICANO EN SU CUMPLE

Fotogalería

MATÍAS FUTBOL SOCCER Y AMERICANO EN SU CUMPLE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Netanyahu sobre Irán: "Continuaremos con toda la fuerza"

"Hemos convertido a Israel en una potencia regional", dijo

Por EFE

Marzo 07, 2026 03:36 p.m.
A
Netanyahu sobre Irán: Continuaremos con toda la fuerza

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este sábado que Israel continuará con su ofensiva contra Irán "con toda la fuerza" y que está cambiando "el rostro de Oriente Medio".

"Hemos convertido a Israel en una potencia regional", dijo durante una comparecencia emitida al término del sabbat, en la que garantizó que a los miembros del régimen iraní que depongan las armas no les ocurrirá nada.

Además, el mandatario se dirigió directamente al Gobierno libanés, afirmando que desmantelar el grupo armado chií Hizbulá es su responsabilidad. "Si no lo hacen", amenazó Netanyahu, "la agresión de Hizbulá traerá consecuencias desastrosas para el Líbano".

Durante su comparecencia, el mandatario expresó su apoyo a los "doce países vecinos de Irán", y afirmó que gran parte de ellos ha buscado la cooperación del Ejército israelí para defenderse de los misiles iraníes durante la última semana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El primer ministro celebró durante su discurso la estrecha colaboración de Israel con Estados Unidos y reiteró su agradecimiento al presidente estadounidense, Donald Trump.

Según Netanyahu, fue este último el que pidió al mandatario que impidiese "a cualquier precio" que Irán se hiciese con armas nucleares durante el encuentro que celebraron el pasado diciembre en la residencia de Trump en Mar-a-lago.

Israel se embarcó hace hoy una semana en una guerra, junto a Estados Unidos, contra la República Islámica de Irán que justifica con distintos objetivos: tumbar el régimen de los ayatolás, en lo político; y desarmar la fuerza de misiles balísticos y nuclear del país, en lo militar.

Después de que en la primera jornada de la guerra se confirmara la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, el grupo chií Hizbulá se incorporó a la escalada (que ya se había extendido a numerosos países vecinos de Irán) atacando en represalia por ello el norte de Israel.

En Irán, al menos 1.332 civiles iraníes han muerto en el conflicto, mientras que los ataques de la República Islámica a Israel se han cobrado la vida de diez personas.

En el Líbano los muertos superan los 200, mientras que al menos 41 personas han perdido la vida esta noche durante una incursión del Ejército de Israel en la aldea de Nabi Chit, en el Valle de la Bekaa.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Netanyahu sobre Irán: Continuaremos con toda la fuerza
Netanyahu sobre Irán: Continuaremos con toda la fuerza

Netanyahu sobre Irán: "Continuaremos con toda la fuerza"

SLP

EFE

"Hemos convertido a Israel en una potencia regional", dijo

México no tiene puerta cerrada en coalición contra cárteles: EU
México no tiene puerta cerrada en coalición contra cárteles: EU

México no tiene "puerta cerrada" en coalición contra cárteles: EU

SLP

EFE

Así lo dijo a EFE la portavoz en español del Departamento de Estado, Natalia Molano

Trump crea coalición contra cárteles con la derecha y sin México
Trump crea coalición contra cárteles con la derecha y sin México

Trump crea coalición contra cárteles con la derecha y sin México

SLP

EFE

México no fue invitado a la cumbre y Trump criticó su negativa a permitir ataques militares.

Despiden a Jesse Jackson
Despiden a Jesse Jackson

Despiden a Jesse Jackson

SLP

EFE

Barack Obama, Biden, Bill Clinton y Gustavo Petro, en el funeral