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Potosinos van a Mundial Infantil de Raquetbol

Por Romario Ventura

Agosto 09, 2026 03:00 a.m.
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Potosinos van a Mundial Infantil de Raquetbol
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      San Luis Potosí se convirtió en escenario de una destacada jornada para el raquetbol juvenil mexicano, luego de que siete representantes potosinos obtuvieran su clasificación al Campeonato Mundial Infantil-Juvenil de raquetbol, tras sobresalir en el torneo selectivo celebrado del 2 al 8 de agosto en las instalaciones del LRC.

      Entre los resultados más destacados sobresalieron Santiago Castillo y Daniel Ayala, quienes fueron los únicos jugadores potosinos que consiguieron conquistar el primer lugar tanto en la modalidad de singles como en dobles mixtos dentro de sus respectivas categorías.

      En la categoría 16 años y menores, Santiago Castillo se proclamó campeón en singles y dobles mixtos, mientras que Daniel Ayala tuvo una actuación igualmente sobresaliente al conquistar el primer lugar en singles y dobles mixtos de la categoría 10 años y menores.

      La lista de potosinos clasificados se completa con María Emilia Malo, campeona en singles de 16 años y menores; Nicolás Galindo, quien obtuvo el primer lugar en dobles mixtos y el segundo sitio en singles de 18 años y menores; así como Danna Paola Hernández, campeona en dobles mixtos de 16 años y menores.

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      También consiguieron su clasificación Axel Sánchez, segundo lugar en singles de 16 años y menores, y Lía González, quien obtuvo el primer puesto en dobles mixtos y el segundo lugar en singles de 12 años y menores.

      De acuerdo con el sistema de clasificación señalado para el selectivo, la selección que representará a México en el Campeonato Mundial Infantil-Juvenil estará integrada por los dos primeros lugares de cada categoría en la modalidad de singles, además de los campeones en dobles mixtos de las categorías selectivas de 10, 12, 14, 16, 18 y 21 años y menores.

      El Campeonato Mundial está previsto, de acuerdo con la información proporcionada durante el torneo, para celebrarse en Cochabamba, Bolivia, durante el mes de diciembre, aunque la sede y fecha definitiva deberán ser confirmadas por los organismos correspondientes.

      Durante la ceremonia de premiación estuvieron presentes el licenciado Fernando Güemes Reynoso, presidente del H. Consejo de Administración del LRC, y el licenciado Alejandro Romano López, presidente de la Federación Mexicana de raquetbol (FMR), quienes acompañaron la entrega de reconocimientos a los atletas participantes.

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