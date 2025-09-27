Presentan torneo Internacional Raquetbol Academy

Este viernes en las instalaciones del Lomas Raquet Club se llevó a cabo la presentación oficial del Torneo Internacional Raquetbol Academy 2025, evento que se desarrollará del 30 de septiembre al 4 de octubre en las instalaciones de Lomas Raquet Club, que se localiza en Cofre del Perote #52, torneo que cuenta con el aval de la Federación Mexicana de Raquetbol y la Asociación Potosina de Raquetbol.

El certamen reunirá a destacados exponentes nacionales e internacionales de esta disciplina, quienes competirán en diversas categorías que van desde infantiles y novatos, hasta los niveles Open varonil y femenil, dobles, y máster.

Los organizadores de este certamen informaron que se repartirán importantes premios en efectivo y artículos deportivos, destacando los $25,000 pesos al campeón varonil, $20,000 pesos al campeón femenil, así como atractivas bolsas en las modalidades de dobles.

Además, se entregarán reconocimientos y premios sorpresa en las categorías amateurs e infantiles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El costo de Inscripción para este importante evento es de $1,000 pesos en la categoría Singles Open y Dobles Master y dobles B/C; $1,500 en la categoría de dobles Open varonil y femenil; $600 demás categorías; $500 categorias infantiles y $400 segundo evento.

Solo a los primeros 100 inscritos para est evento tendrán el derecho a la playera del torneo.

El torneo contará con sede en el Lomas Raquet Club, mientras que el hotel oficial será City Express, zona universitaria.

Se utilizarán pelotas Prokennex Elite Pro Negra en las categorías profesionales.

Cabe destacar que este torneo no es una parada del IRT de Racquetbol. U que contara con la presencia de los destacados raquetbolistas Montse Mejia, Paola Longoria, Samantha Salas, Daniel de la Rosa, Javier Mejia Andree Parrilla y Rodrigo Montoya.