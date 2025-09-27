Suspenden el Puebla vs. Chivas por tormenta
CIUDAD DE MÉXICO.- Después de que una fuerte tormenta cayera en el Estadio Cuauhtémoc, la Liga MX decidió reprogramar el partido que Puebla y Chivas del Guadalajara jugarían originalmente este viernes 26 de septiembre.
A través de un comunicado, la Liga MX determinó que el duelo se reprogramará para este sábado, 27 de septiembre, a las 17:00 horas (en tiempo del centro de México).
“La determinación, tomada en conjunto con Protección Civil, priorizando siempre la integridad de todos los presentes en el estadio [...] se encuentra sustentada en los Artículos 41 y 42 del Reglamento de Competencias de la Liga BBVA MX que indican la suspensión de partidos por ‘causas de fuerza mayor’ y su reprogramación dentro de las veinticuatro horas siguientes”, se lee en un comunicado.
En un inicio, el duelo estaba programado a las 21:00 horas del viernes. Sin embargo, después de que personal del recinto analizara las condiciones de la cancha, se determinó la reprogramación del compromiso correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2025.
