TARDE DE INTENSA ALEGRÍA

DISFRUTA CON SUS PRIMOS Y AMIGOS DE SU FIESTA DE CUMPLEAÑOS

Por Maru Bustos PULSO

Septiembre 27, 2025 03:00 a.m.
José Pablo Morales Pérez se reunió con sus primos y amigos en una animada celebración para festejar sus cuatro años de vida.

De los preparativos para la divertida fiesta se encargaron sus papás Jaime Morales Villalobos y Daniela Pérez Aldrett, quienes con su hijo eligieron una serie de detalles con los que crearon una atmósfera multicolor.

Compartieron con él este día especial sus hermanos Juan Carlos y Jaime Morales Aldrett.

Feliz, José Pablo recibió a sus invitados, entre ellos, sus abuelitos Jaime Morales Reyes y Martha Irene Villalobos de Morales, Fernando Pérez Motilla y María de Lourdes Aldrett Marines, tíos, primos y compañeros de colegio.

En una tarde de intensa alegría, los pequeños disfrutaron de una serie de atractivos como inflables, juegos infantiles, concursos y recreación.

