Solapa Municipio a 446 informales

El Centro Histórico tiene 446 comerciantes de la vía pública que no están regulados, y sin embargo la Alcaldía los está tolerando, aseguró la empresaria Alejandrina Cedillo.

Dijo que hay datos graves del censo que le fue entregado en junio de 2025, elaborado por la Secretaría General y el cual arroja el dato de los 446 ambulantes sin permiso.

Cualquier potosino que entra en las redes de la Dirección de Comercio Municipal se dará cuenta que como una hazaña anuncian que han clausurado comercios establecidos por no tener licencia de funcionamiento.

Retó a todo el Ayuntamiento a que así como clausura comercios establecidos porque no tienen permiso, también retiren a los ambulantes sin permiso, en el entendido de que la ley debe de ser pareja.

“Yo le pregunto a usted. ¿La ley debe de ser pareja?, está clausurando al comercio establecido por no tener licencia, estoy de acuerdo, pero ¿por qué no retira los ambulantes que según sus propios datos, son 446 y no ha quitado a ni uno?”, cuestionó.

Consideró que el informe de actividades debe ser correcto como marca la ley, pero también se espera que anuncie el retiro de los 446 ambulantes sin permiso.