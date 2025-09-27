logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ATMÓSFERA MULTICOLOR

Fotogalería

¡ATMÓSFERA MULTICOLOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Solapa Municipio a 446 informales

Empresaria exige retiren a los ambulantes sin permiso

Por Martín Rodríguez

Septiembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Solapa Municipio a 446 informales

El Centro Histórico tiene 446 comerciantes de la vía pública que no están regulados, y sin embargo la Alcaldía los está tolerando, aseguró la empresaria Alejandrina Cedillo.

Dijo que hay datos graves del censo que le fue entregado en junio de 2025, elaborado por la Secretaría General y el cual arroja el dato de los 446 ambulantes sin permiso.

Cualquier potosino que entra en las redes de la Dirección de Comercio Municipal se dará cuenta que como una hazaña anuncian que han clausurado comercios establecidos por no tener licencia de funcionamiento.

Retó a todo el Ayuntamiento a que así como clausura comercios establecidos porque no tienen permiso, también retiren a los ambulantes sin permiso, en el entendido de que la ley debe de ser pareja.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Yo le pregunto a usted. ¿La ley debe de ser pareja?, está clausurando al comercio establecido por no tener licencia, estoy de acuerdo, pero ¿por qué no retira los ambulantes que según sus propios datos, son 446 y no ha quitado a ni uno?”, cuestionó.

Consideró que el informe de actividades debe ser correcto como marca la ley, pero también se espera que anuncie el retiro de los 446 ambulantes sin permiso.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Solapa Municipio a 446 informales
Solapa Municipio a 446 informales

Solapa Municipio a 446 informales

SLP

Martín Rodríguez

Empresaria exige retiren a los ambulantes sin permiso

Lamentan cierre de base de Cruz Roja en La Virgen
Lamentan cierre de base de Cruz Roja en La Virgen

Lamentan cierre de base de Cruz Roja en La Virgen

SLP

Flor Martínez

SLP supera el promedio nacional en nacimientos
SLP supera el promedio nacional en nacimientos

SLP supera el promedio nacional en nacimientos

SLP

Ana Paula Vázquez

Así lo informó el Inegi respecto al 2024, lo que representa el 47.7%

Confirma IFSE: 10 alcaldes ganan más que el Gober
Confirma IFSE: 10 alcaldes ganan más que el Gober

Confirma IFSE: 10 alcaldes ganan más que el Gober

SLP

Ana Paula Vázquez

Entre los municipios observados se encuentran Tamasopo,Zaragoza y San Luis Potosí capital