Promotora San Luis pierde ante Necaxa

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El Cefor Promotora San Luis tuvo un complicado debut en la Copa Promesas, al caer en casa por marcador de 4-0 ante los Rayos del Necaxa, en encuentro disputado en la cancha del CDTAR (Antiguo Estadio Plan de San Luis).

El conjunto potosino comenzó con iniciativa y al minuto 10 generó una de sus primeras oportunidades, cuando Iván Casillas ingresó por la banda derecha y enfrentó al guardameta, aunque su disparo salió desviado.

Necaxa respondió con llegadas por los costados y al minuto 27 logró abrir el marcador por conducto de Leonel Padrón, quien encontró espacio para sacar un disparo y colocar el 1-0.

Cefor intentó reaccionar y aumentar la presión ofensiva, pero la defensa visitante logró contener sus aproximaciones. Antes del descanso, al minuto 43, nuevamente Leonel Padrón apareció con un disparo de media distancia que terminó en las redes para ampliar la ventaja a 2-0.

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En la segunda mitad, Necaxa mantuvo la presión. Al minuto 65, Santiago Arellano tuvo una clara oportunidad frente al arco, pero el guardameta Carlos Granja respondió con una buena intervención para evitar una nueva anotación.

La diferencia se amplió en la recta final. Al minuto 86, el árbitro señaló penal a favor de los visitantes y Braulio Luna convirtió desde los once pasos para colocar el 3-0.

Dos minutos más tarde, Manuel de Anda marcó el cuarto tanto y sentenció el encuentro, dejando el marcador definitivo de 4-0 a favor de Necaxa.

Con este resultado, Cefor Promotora San Luis comenzó con derrota su participación en el Grupo IV de la Copa Promesas y buscará recuperarse en su próximo compromiso ante el vecino el Atlético de San Luis en su visita a la Ciudad Deportiva La Presa en próximo miércoles 16 de septiembre en punto de las 11:00 horas.