Pumas decepciona y empata sin goles

México.- Los Pumas de Efraín Juárez decepcionan al no poder aprovechar la localía contra el último lugar de la tabla general. Empate sin goles ante el Puebla en el estadio Olímpico Universitario, para apenas sumar un punto que de poco les sirve para sus aspiraciones de escalar posiciones en la clasificación.

Tercera igualada consecutiva para el conjunto auriazul, que cada vez está más presionado ante la falta de resultados. La falta de contundencia sigue siendo el principal problema de este equipo, que genera un importante volumen de juego a la ofensiva, pero que, al momento de definir, le falta puntería. Como es habitual desde que Efraín Juárez tomó las riendas, los Pumas intentaron crear peligro explotando las bandas; sin embargo, la defensa camotera estuvo atenta para que Julio González no recibiera disparos a su portería.

El exportero del Club Universidad Nacional no tuvo una tarde complicada en su regreso a CU.

Juárez necesitaba encontrar una solución a la falta de determinación en el último tercio del campo y mandó a Aaron Ramsey al campo. El centrocampista galés ingresó en el minuto 62 en sustitución de Guillermo Martínez, y recibió una cálida bienvenida en su nueva casa después de casi dos meses desde su llegada a México. Sin embargo, no tuvo la presentación deseada. Hizo falta la victoria para redondear el inicio de su aventura. Pumas no aprovechó el primero de los juegos que tendrá como local y se perdió, de nueva cuenta, la oportunidad de sumar tres puntos más que valiosos. Efraín Juárez tendrá que seguir trabajando en la definición porque su equipo apenas suma seis de 18 puntos posibles. Hasta ahora, ha decepcionado.

