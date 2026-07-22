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Pumas ganan en casa del Toluca

Los felinos suman sus primeros puntos en el torneo Apertura 2026

Por El Universal

Julio 22, 2026 03:00 a.m.
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Pumas ganan en casa del Toluca
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      México.- Lo importante era salir del infierno con el menor daño posible, pero fue todo lo contrario.

      Los Pumas superaron, con creces, una auténtica prueba de fuego: derrotaron (1-2) al Toluca con remontada incluida.

      Gracias a las anotaciones de Víctor Arteaga y Sebastián Córdova, el equipo auriazul consiguió su primera victoria de la mano de Esteban Solari. La Ley de Ex al cuadrado.

      Durante los primeros minutos del partido, el equipo de Antonio Mohamed se lanzó al ataque y ejerció una presión asfixiante. Dejó en claro que quería quedarse con el triunfo en casa.

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      El dominio surgió efecto. Helinho puso un estupendo centro, que Jorge Díaz Price no desperdició. El atacante mexicano le ganó la posición a Nathan Silva y aprovechó que Keylor Navas dudó en salir y remató con la pierna izquierda para abrir el marcador muy temprano (13´) en el partido.

      El portero costarricense pocas veces se equivoca y su error pudo haberle costado muy caro a los Pumas.

      Sin embargo, para el segundo tiempo, la escuadra de Esteban Solari salió con otra actitud.

      El único cambio que había realizado "El Tano" surgió efecto y, en seis minutos, su equipo le dio la vuelta al marcador.

      Primero, Víctor Arteaga recorrió varios metros sin presión, se animó a meterse en el área escarlata y definió con un zurdazo para lograr la paridad (56´).

      Después, Rodrigo López mandó un centro bastante peligroso y, como un auténtico centrodelantero, Sebastián Córdova remató de cabeza y mandó a guardar el balón a la portería de Hugo Gónzalez (63´).

      Los dos autores de las anotaciones auriazules llegaron como refuerzos para el Apertura 2026 y ya marcaron su primer gol con su nuevo equipo.

      Ambos, llegaron procedentes del Toluca. Aplicaron la Ley del Ex y le dieron el triunfo al Club Universidad Nacional.

      Primera victoria en la era de Esteban Solari y qué manera de obtenerla, en el mismísimo infierno y contra uno de los candidatos a levantar el título del Apertura 2026.

      Los Pumas no pueden ilusionarse del todo, pero consiguieron una victoria más que importante para tomar confianza en el inicio del naciente torneo. "El Tano" todavía tiene muchas cosas por mejorar.

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