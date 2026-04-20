logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

XIMENA & JOSERRA ¡VIVA EL AMOR!

Fotogalería

XIMENA & JOSERRA ¡VIVA EL AMOR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

¿Qué equipos ya clasificaron a la Liguilla?

El resto de las jornadas por jugarse toman mayor relevancia

Por El Universal

Abril 20, 2026 09:54 a.m.
A
¿Qué equipos ya clasificaron a la Liguilla?

La fase regular del Clausura 2026 está cada vez más cerca de finalizar, por lo que cada partido se vuelve más que importante para todos los equipos que todavía no están eliminados.
Con la Liguilla a la vuelta de la esquina, el resto de las jornadas por jugarse toman mayor relevancia porque los clubes luchan por mantener vivas sus esperanzas de estar en ella.
Luego de la Jornada 15, que terminó con la victoria (0-1) del Atlas sobre el Santos en el único duelo de la jornada dominical, la tabla general del torneo sufrió varias modificaciones.
La clasificación está que arde con todavía dos fechas por disputarse y quedan pendientes algunos invitados para la "Fiesta Grande" del futbol mexicano.
Además, en esta última jornada, también se confirmó que algunos conjuntos ya estaban eliminados.
De momento, solamente el Santos, el Mazatlán, el Puebla, el Atlético San Luis y el Monterrey están eliminados, de manera oficial.
Matemáticamente, el Querétaro, el FC Juárez, el Necaxa, el Tijuana y los Tigres tiene opciones de clasificar a la Liguilla, pero necesitan de varias combinaciones de resultados.
Mientras que el León, el Atlas, el América y el Toluca dependen de sí mismos para conseguir su boleto a la "Fiesta Grande", pero necesitan asegurarlo con victorias en el cierre de la fase regular.
¿Cuáles son los equipos que ya clasificaron?
Oficialmente, los únicos equipos de la Liga MX que ya clasificaron a la Liguilla son las Chivas, el Pachuca y los Pumas.
Incluso, los tres clubes consiguieron su boleto a la Fiesta Grande desde que finalizó la Jornada14 del Clausura 2026.
Ahora, el Rebaño, los Tuzos y Los del Pedregal pelearán por el superliderato; esa es la misión que tienen en las dos últimas jornadas.
El Cruz Azul, prácticamente, tiene su cupo asegurado en la fase de eliminación directa de la Liga MX, pero necesita cumplir con el tema de la Regla de Menores; por tal motivo, todavía no es oficial que su clasificación.
Aunque, con sus 29 puntos, es un hecho que estará en la lucha por el título del futbol mexicano.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

¿Qué equipos ya clasificaron a la Liguilla?
¿Qué equipos ya clasificaron a la Liguilla?

¿Qué equipos ya clasificaron a la Liguilla?

SLP

El Universal

El resto de las jornadas por jugarse toman mayor relevancia

Elena Rybakina vuelve al trono
Elena Rybakina vuelve al trono

Elena Rybakina vuelve al trono

SLP

AP

Despacha a Muchova y se corona en el torneo Abierto de Sututtgart

Chávez campeón
Chávez campeón

Chávez campeón

SLP

El Universal

El AZ Alkmaar del lateral mexicano golea y conquista la Copa de Holanda

El Thunder no tiene piedad
El Thunder no tiene piedad

El Thunder no tiene piedad

SLP

AP

Inicia camino al bicampeonato arrollando a los Suns en el Juego 1