MATÍAS FUTBOL SOCCER Y AMERICANO EN SU CUMPLE

Liga MX: Horarios y canales para juegos del sábado

Los dos clásicos serán transmitidos por televisión abierta

Por El Universal

Marzo 07, 2026 11:20 a.m.
A
Liga MX: Horarios y canales para juegos del sábado

Este sábado continúa la actividad de la jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX con cinco partidos atractivos, donde destacan el Clásico Tapatío y el Clásico Regio, además de los enfrentamientos del Cruz Azul y el América.
Afortunadamente para los amantes del futbol mexicano, los dos clásicos serán transmitidos por televisión abierta, así como el partido de la Máquina.
La actividad arranca con dos partidos a las 5 de la tarde. En el estadio Cuauhtémoc, Cruz Azul recibe al Atlético de San Luis con el objetivo de sumar tres puntos que los consolide como el líder del torneo. Al mismo tiempo, las Águilas del América visitan a los Gallos Blancos del Querétaro en un compromiso en el que los dirigidos por André Jardine están obligados a ganar si desean apagar los rumores de crisis y vestidor roto en el conjunto de Coapa.
El primer platillo atractivo del sábado llega a las 19:05 horas en el estadio Jalisco, cuando Atlas y Chivas disputen una nueva edición del Clásico Tapatío, mientras Pachuca recibe al Puebla.
Finalmente, Tigres y Rayados se enfrentan en el clásico más pasional del país en punto de las 21:00 horas en el estadio Universitario.
A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver en vivo los partidos.

¿Cuándo y dónde ver la jornada 10 del Clausura 2026?
Cruz Azul vs Atlético de San Luis
· Hora: 17:00 horas
· Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
Querétaro vs América
· Hora: 17:00 horas
· Transmisión: FOX
Atlas vs Chivas
· Hora: 19:05 horas
· Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
Pachuca vs Puebla
· Hora: 19:06 horas
· Transmisión: FOX
Tigres vs Rayados de Monterrey
· Hora: 21:00 horas
· Transmisión: TV Azteca y FOX


