Raducanu gana en US Open 4 años después

NUEVA YORK.- Cuatro años después, Emma Raducanu pudo celebrar una victoria en el Abierto de Estados Unidos.

La británica despachó el domingo 6-1, 6-2 a Ena Shibahara en apenas 62 minutos para acreditarse su primer triunfo en el torneo de Grand Slam desde su inesperada marcha al título en 2021.

Raducanu tenía 18 años cuando irrumpió de la nada en Nueva York e hizo historia como la primera tenista, en ambas ramas, que superó la fase clasificatoria previa y acabó conquistando el campeonato en uno de los cuatro Slams.

Ese campeonato en 2021 sigue siendo su único trofeo en la gira. Sus posteriores presentaciones en Flushing Meadows fueron efímeras. Raducanu perdió en la primera ronda ante Alizé Cornet y Sofia Kenin en 2022 y 2024, respectivamente. Se perdió la edición de 2023 —cuando se sometió a operaciones en ambas muñecas y un tobillo.

La derrota en 2022 le condenó a ser la tercera campeona femenina reinante en la era profesional —desde 1968— que sucumbe en la primera ronda al año siguiente, emulando a Svetlana Kuznetsova y Angelique Kerber.