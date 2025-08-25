logo pulso
REGINA & RICARDO ¡UNEN SUS VIDAS!

REGINA & RICARDO ¡UNEN SUS VIDAS!

Rangers de Texas blanquean a los Guardianes

Barren la serie con HR’S de Tellez y Pederson, y Kelly obtuvo su primera victoria con Texas

Por AP

Agosto 25, 2025 03:00 a.m.
A
Rangers de Texas blanquean a los Guardianes

ARLINGTON.- Rowdy Tellez y Joc Pederson batearon jonrones, y Merrill Kelly obtuvo su primera victoria con Texas al lanzar siete entradas magníficas mientras los Rangers vencieron 5-0 a los Guardianes de Cleveland el domingo para barrer su serie de tres juegos.

Kelly (10-7) enfrentó a dos bateadores en la octavo y ponchó a ocho en el juego, la mayor cantidad en sus cinco aperturas con Texas desde que fue adquirido de Arizona el 31 de julio.

Los Rangers (66-66) han ganado tres seguidos por primera vez desde que barrieron a Atlanta del 25 al 27 de julio. Están de nuevo en .500 por primera vez desde el 14 de agosto.

Tellez conectó un jonrón de dos carreras en el cuarto rollo, y Wyatt Langford bateó un sencillo de dos carreras al jardín derecho poco profundo. Pederson agregó un cuadrangular en solitario en la séptima.

Los Guardianes (64-65) fueron blanqueados con ocho sencillos en las últimas 19 entradas de la serie y han perdido cuatro seguidos en general, cayendo por debajo de .500 por primera vez desde el 29 de julio.

Gavin Williams (8-5) permitió tres carreras en tres imparables y cuatro bases por bolas en tres entradas y un tercio. Williams lidera las mayores esta temporada con 72 bases por bolas.

Por los Guardianes, los venezolanos Brayan Rocchio bateó de 3-2 y Gabriel Arias de 3-0; y los dominicanos José Ramírez de 4-1, Ángel Martínez de 3-0.

Por los Rangers, el cubano Adolis García bateó de 2-1 con una anotada; y el dominicano Ezequiel Durán de 4-1 con una anotada.

