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Raúl Jiménez anota en el triunfo del Fulham

Homenajeó a su padre de la mejor forma que podía, jugando y convirtiendo goles

Por El Universal

Marzo 21, 2026 11:38 a.m.
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Foto: AP

Foto: AP

Este sábado el delantero mexicano Raúl Jiménez volvió a ser determinante en la Premier League. Con el sello de la casa, una exquisita definición de penalti, el goleador tricolor anotó en el triunfo del Fulham sobre el Burnley.

Unos días después de la muerte de su padre, Raúl Jiménez lo homenajeó de la mejor forma que podía, jugando y convirtiendo goles. En la celebración del gol, el delantero mexicano lanzó una dedicatoria al cielo.

Esta vez, Raúl no fue titular. Entró al campo de juego al minuto 81 en lugar de Rodrigo Muniz y en 13 minutos logró hacerse presente en el marcador.

Primero, fue derribado dentro del área por Josh Laurent, quien fue expulsado del partido. El árbitro sancionó la pena máxima y el canterano del América no perdonó. Con su característica calma, cobró el penalti a media altura por el costado derecho del portero rival, quien intentó desviar el balón sin éxito.

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Así, Jiménez llega a su noveno gol de la temporada y estira su racha de 14 penales anotados.

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