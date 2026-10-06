logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Raúl Jiménez señala destinos ideales para Gilberto Mora

El delantero mexicano señala Alemania y España como destinos ideales para Mora.

Por El Universal

Octubre 06, 2026 08:47 p.m.
A
Raúl Jiménez señala destinos ideales para Gilberto Mora
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- El futuro de Gilberto Mora, una de las mayores promesas del futbol mexicano, se ha convertido en uno de los temas más comentados de los últimos días. Tras sus recientes actuaciones y el impacto que ha generado con la Selección Mexicana, las especulaciones sobre su próximo destino no han dejado de crecer, especialmente en redes sociales, donde cada vez son más frecuentes los rumores que lo vinculan con el futbol europeo.

      Raúl Jiménez y su pronóstico sobre el futuro de Gilberto Mora

      La posibilidad ha cobrado aún más fuerza luego de que el jugador de Xolos de Tijuana se encuentra a días de alcanzar la mayoría de edad, un factor que facilitaría cualquier movimiento internacional.

      Ante el interés que han despertado clubes de la talla del Liverpool y el Arsenal, uno de los referentes mexicanos en el Viejo Continente, Raúl Jiménez, fue cuestionado sobre el destino que considera ideal para el joven talento. El delantero del Wolverhampton prefirió dejar de lado los rumores provenientes de la Premier League y señaló que ve a Mora triunfando en otro escenario.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Lo veo en Alemania, puede ser en el Borussia Dortmund, tiene su estilo; o en España, donde el futbol es más técnico, no tan físico ni tan de ida y vuelta. Creo que se puede adaptar muy bien", comentó Jiménez en entrevista con Claro Sports.

      Expectativas y proyección de Gilberto Mora en el futbol internacional

      Las palabras del atacante mexicano refuerzan la expectativa que existe alrededor de Mora, quien a su corta edad ya es considerado uno de los futbolistas con mayor proyección del país y un candidato natural para dar el salto al futbol europeo en un futuro cercano.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Raúl Jiménez señala destinos ideales para Gilberto Mora
      Raúl Jiménez señala destinos ideales para Gilberto Mora

      Raúl Jiménez señala destinos ideales para Gilberto Mora

      SLP

      El Universal

      El delantero mexicano señala Alemania y España como destinos ideales para Mora.

      Argentina despide a Lionel Messi en emotivo amistoso en Buenos Aires
      Argentina despide a Lionel Messi en emotivo amistoso en Buenos Aires

      Argentina despide a Lionel Messi en emotivo amistoso en Buenos Aires

      SLP

      AP

      Messi recibió un doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires como reconocimiento a su carrera.

      Argentina despide a Lionel Messi en emotivo homenaje nacional
      Argentina despide a Lionel Messi en emotivo homenaje nacional

      Argentina despide a Lionel Messi en emotivo homenaje nacional

      SLP

      AP

      La carrera de Messi en Argentina marcó un antes y un después en el fútbol nacional.

      Falcons ganan en Monday Night Football con Penix Jr como titular
      Falcons ganan en Monday Night Football con Penix Jr como titular

      Falcons ganan en Monday Night Football con Penix Jr como titular

      SLP

      AP

      La victoria coloca a Falcons empatados en el primer lugar de la NFC Sur tras cuatro partidos.