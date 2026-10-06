Raúl Jiménez señala destinos ideales para Gilberto Mora

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- El futuro de Gilberto Mora, una de las mayores promesas del futbol mexicano, se ha convertido en uno de los temas más comentados de los últimos días. Tras sus recientes actuaciones y el impacto que ha generado con la Selección Mexicana, las especulaciones sobre su próximo destino no han dejado de crecer, especialmente en redes sociales, donde cada vez son más frecuentes los rumores que lo vinculan con el futbol europeo.

Raúl Jiménez y su pronóstico sobre el futuro de Gilberto Mora

La posibilidad ha cobrado aún más fuerza luego de que el jugador de Xolos de Tijuana se encuentra a días de alcanzar la mayoría de edad, un factor que facilitaría cualquier movimiento internacional.

Ante el interés que han despertado clubes de la talla del Liverpool y el Arsenal, uno de los referentes mexicanos en el Viejo Continente, Raúl Jiménez, fue cuestionado sobre el destino que considera ideal para el joven talento. El delantero del Wolverhampton prefirió dejar de lado los rumores provenientes de la Premier League y señaló que ve a Mora triunfando en otro escenario.

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"Lo veo en Alemania, puede ser en el Borussia Dortmund, tiene su estilo; o en España, donde el futbol es más técnico, no tan físico ni tan de ida y vuelta. Creo que se puede adaptar muy bien", comentó Jiménez en entrevista con Claro Sports.

Expectativas y proyección de Gilberto Mora en el futbol internacional

Las palabras del atacante mexicano refuerzan la expectativa que existe alrededor de Mora, quien a su corta edad ya es considerado uno de los futbolistas con mayor proyección del país y un candidato natural para dar el salto al futbol europeo en un futuro cercano.