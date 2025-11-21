logo pulso
Rayados confirma pláticas para que Sergio Ramos siga en Monterrey

El presidente deportivo José Antonio Noriega admite negociaciones, aunque pide centrarse en la cancha

Por El Universal

Noviembre 21, 2025 11:02 a.m.
A
Rayados confirma pláticas para que Sergio Ramos siga en Monterrey

Sergio Ramos llegó al futbol mexicano como uno de los bombazos más grandes de su historia. Ahora, aún sin éxitos cosechados con Rayados, se tiene mucha incertidumbre con respecto al futuro del defensa en la Liga MX.

Sin embargo, el presidente deportivo del equipo regio, José Antonio Noriega, dio a conocer recientemente detalles sobre las negociaciones que existen para que el campeón del mundo se quede con los de La Pandilla.

¿Sergio Ramos se quedará un año más con los Rayados de Monterrey?

"A ver, entiendo la inquietud, pero en estos momentos queremos centrarnos y focalizarnos en la cancha. Rápidamente te digo que sí, por supuesto, hay pláticas —es normal— pero no me gustaría entrar en detalles porque nos distraemos de lo más importante ahora: pensar en cómo va a estar el equipo", aseguró Noriega.

"Como se dice, 'la piña' en España; aquí diríamos 'cerrar filas'. Eso es lo que debemos hacer para enfrentar a un equipo complicado como América. Cualquiera sería difícil, pero América sabemos el rival que es, la repercusión y la caja de resonancia que genera. Por lo mismo debemos enfocarnos en eso y hablaremos de otros temas más adelante", continuó.

El contrato de Ramos termina en diciembre, por lo que se espera que se quede en la Liga MX para el Clausura 2026.

