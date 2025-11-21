logo pulso
Entregan el Premio Estatal del Deporte

La gala reunió a talentos juveniles y deportistas con amplia trayectoria

Por Romario Ventura

Noviembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Entregan el Premio Estatal del Deporte

Desde el emblemático Teatro de La Paz, se llevó a cabo este jueves la ceremonia del Premio Estatal del Deporte 2025, evento en el que se reconoció a las y los atletas más destacados del último año, tanto en modalidades individuales como por equipos. La gala reunió a talentos juveniles y deportistas con amplia trayectoria, todos ellos brillantes representantes de San Luis Potosí en competencias nacionales e internacionales.

Durante la ceremonia se entregaron las estatuillas al Mérito Deportivo en más de 30 disciplinas, abarcando deportes convencionales, adaptados y de conjunto. Entre los galardonados destacaron campeones estatales, nacionales, medallistas internacionales y selecciones que han puesto en alto el nombre del estado.

Los reconocimientos abarcaron disciplinas como ciclismo de ruta y montaña con Marcela Noyola, Victoria Romero y Michel Hernández. En el atletismo Diego Esteban y Polanco Durán, natación con Alejandra Infante, karate Aron Ramírez, automovilismo Ricardo Sánchez, triatlón María del Valle, ajedrez Daniela Sotelo, gimnasia, frontón Juan Sánchez Almazán, tiro con arco Larissa Álvarez, levantamiento de pesas Anasofía Ling Chen, voleibol de sala y playa, boxeo Fátima Herrera, bádminton Frida Natasha y Carranco Nuñez, patinaje, entre muchas otras.

Asimismo, se distinguió a equipos sobresalientes como el representativo potosino de basquetbol 3x3, el conjunto varonil infantil de handball, y la escaramuza Nobleza Charra, quienes tuvieron actuaciones memorables durante la temporada.

En la categoría de raquetbol, el potosino Santiago Castillo Nava, de 16 años, fue reconocido tras una sólida trayectoria juvenil que incluye títulos estatales, nacionales y múltiples medallas mundiales.

La edición 2025 del Premio Estatal del Deporte quedó marcada como una de las más amplias y representativas, celebrando a quienes han llevado el nombre de San Luis Potosí a lo más alto.

