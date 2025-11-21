Todo listo para la encerrona de Fermín Rivera en El Paseo

Se prepara para una noche histórica. Los toros del hierro de Fermín Rivera quedaron oficialmente reseñados para la encerrona que el torero potosino protagonizará este viernes 21 a las 20:00 horas en la plaza de toros “El Paseo”. El festejo forma parte de una serie de celebraciones especiales, entre ellas el aniversario de la propia plaza y, de manera muy significativa, los 60 años de la fundación de la ganadería jalisciense establecida por su abuelo y que lleva su mismo nombre.

La corrida ha generado gran expectación entre la afición potosina, no sólo por el marco conmemorativo, sino porque Rivera lidiará ejemplares criados por él mismo, un hecho poco común en la tauromaquia contemporánea y que añade un matiz especial a su celebración por 20 años de alternativa.

El encierro presenta una línea pareja, bien hecha y de estampa agradable, con un peso promedio de 483 kilos. Estos son los ejemplares que saltarán al ruedo: No. 146 “Pasión”, berrendo en negro, calcetero, 467 Kg; No. 148 “Afición”, cárdeno nevado, 470 Kg; No. 151 “Ilusión”, cárdeno claro, 482 Kg; No. 170 “Vocación”, cárdeno bragado, 504 Kg; No. 174 “Arte efímero”, cárdeno lucero, 512 Kg; No. 176 “Legado”, negro, 475 Kg; No. 183 “Dinastía”, cárdeno oscuro, 470 Kg; y No. 185 “Locura”, cárdeno, 458 Kg.

El propio equipo de la ganadería confirmó que los toros llegaron en excelentes condiciones, completando así la última fase de preparación antes del esperado festejo. Con todos los elementos listos y un ambiente de entusiasmo creciente, esta noche taurina promete convertirse en un capítulo destacado dentro de la trayectoria de Fermín Rivera, quien buscará rubricar dos décadas de carrera toreando los frutos de su propio legado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí