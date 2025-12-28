Rayados ficha a Luca Orellano

Tras la baja de Sergio Ramos y el arribo de Alonso Aceves, Rayados de Monterrey concretó su segundo fichaje para Clausura 2026. Al que le extendió un atractivo contrato que lo ligará con el club hasta 2029 y esto fue lo que pagó por él.

Rayados de Monterrey cerró el acuerdo con el FC Cincinnati de la MLS por Luca Orellano. Esto, luego de que el viernes se dijera que únicamente faltaba el sí del presidente del conjunto estadounidense.

Willie González, periodista de Multimedios, reveló que ya hay un acuerdo total entre el conjunto regio y el futbolista, así como entre clubes. Por lo que nada más esperan un trámite burocrático para que la MLS autorice la transacción y se convierta oficialmente en refuerzo de los regios para el Clausura 2026.

Pero todo lo demás está arreglado y Rayados de Monterrey le ofreció un atractivo contrato a Luca Orellano. De entrada, el extremo argentino quedará el ligado al club por cuatro años. Es decir, tendrá un contrato hasta 2029.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los temas de salarios y otras compensaciones económicas también ya se trataron con el futbolista. Y lo que el conjunto dirigido por Doménec Torrent pagó por el jugador ronda los 3 millones de dólares.

Según Willie Gonzalez, Rayados de Monterrey y Cincinnati deben esperar a que la MLS proporcione el aval de este traspaso. Sólo es una cuestión administrativa que se hace con cada movimiento realizado por cualquier futbolista.

Por lo que sólo será cuestión de tiempo para que los regios hagan oficial la llegada de Luca Orellano a partir del Clausura 2026. Y este es un fichaje que apuntalará al equipo en la ofensiva, que además tiene mucha proyección a futuro.