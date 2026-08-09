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Rayados frena al Inter Miami

Monterrey logra la victoria con agónica anotación de Diego Rossi

Por El Universal

Agosto 09, 2026 03:00 a.m.
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Rayados frena al Inter Miami
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      México.- Una agónica anotación de Diego Rossi le entregó a Monterrey tres puntos de oro frente al Inter de Miami. Los Rayados remaron de atrás para encontrar la victoria (2-1) ante el cuadro de la MLS en la segunda ronda de la Leagues Cup y mantenerse con posibilidades de avanzar a la siguiente fase.

      Pese a no contar con Lionel Messi para este partido, por el sensible fallecimiento de su padre, el cuadro de Las Garzas desplegó un buen futbol que le permitió ser dominante.

      Aunque el astro argentino no estaba presente, la afición sí lo hizo aparecer en las gradas del NU Stadium. Al minuto 10, la hinchada del Inter desplegó una manta con la cara de Messi y un mensaje de aliento para el campeón del mundo.

      Los mensajes de apoyo para Leo continuaron cuando cayó el gol de Rodrigo de Paul. En media hora de juego, el mediocampista argentino anotó con un gran zapatazo desde fuera del área para abrir el marcador y, en su festejo, se quitó la playera para revelar que debajo de su jersey traía la de Messi.

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      El festejo de Rodrigo fue un momento que se viralizó en redes sociales y que, en el estadio, tuvo un gran efecto, porque la afición reconoció la acción del amigo del astro argentino.

      Rayados comenzó el segundo tiempo con mayor intensidad y eso desembocó en el tanto del empate. Lucas Ocampos ahogó su grito de gol por la estupenda atajada de Rocco Ríos, quien dejó el rebote a merced de Cuypers, quien empujó el balón al fondo de la red al minuto 47.

      Al encontrar el empate, el momento del cuadro regiomontano era mejor que el de los de la MLS, que ya no sabían cómo contener la ofensiva del cuadro de Matías Almeyda, pero resistían los embates que llegaban a su área.

      Los penaltis para decidir el punto extra parecían inevitables, hasta que llegó Diego Rossi. El atacante rayado apareció solo en el segundo poste, controló el centro de Ricardo Chávez y finalizó ante la salida del arquero del Inter de Miami para firmar la remontada. Monterrey cierra esta primera fase con el duelo ante Nashville, con el objetivo de buscar el pase a los cuartos de final.

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