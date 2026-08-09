Real Salt Lake golea 4-0 a Potros de Hierro

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Luego de dos partidos consecutivos con victoria, Atlante se topó con una auténtica pared roja en la Leagues Cup y se llevó una contundente derrota en su visita al Real Salt Lake. Los Potros fueron superados de principio a fin en duelo más que peleado donde incluso hubo empujones y puñetazos entre los jugadores.

La buena racha que manejaban los azulgranas se terminó en Sandy, Utah. Tras vencer a Cruz Azul en la Liga MX y luego superar a Vancouver Whitecaps en su debut en la Leagues Cup, el conjunto de la capital mexicana fue aplastado por los Monarcas.

El español Sergi Solans abrió la cuenta para los de casa en una jugada donde se combinó con Diego Luna apenas a los 17 minutos de acciones. Con las desventaja, Miguel Herrera comenzó a echar su equipo para adelante, sin embargo el entrenador de los Potros se fue expulsado pasados los 20 minutos por un reclamo la árbitra central.

Luis Calzadilla estuvo a punto de hacer un golazo, pero su disparo se estrelló en el travesaño. Segundos después, el ecuatoriano Jairon Charcopa marcó un buen gol a los 38", sin embargo fue anulado por una falta en medio campo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los primeros 10 minutos de la segunda parte fueron un auténtico calvario para los atlantistas. Zach Booth logró la segunda anotación del encuentro a los 50" de actividades y sólo cuatro minutos después el danés Lukas Engel conquistó la cuarta anotación para el Real Salt Lake.

Ya sobre el tiempo de compensación, Pablo Ruiz se llenó de pelota y con un disparo cruzado venció a Oscar Jiménez y con ello redondear la victoria del conjunto de Utah.