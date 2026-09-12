Recibe CEFOR SL a la Universidad de Zacatecas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Todo se encuentra listo para que CEFOR Promotora San Luis dispute su primer partido como local dentro de la nueva temporada de la Tercera División Profesional, Zona XII, cuando reciba este sábado a la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

El encuentro correspondiente a la segunda jornada se llevará a cabo a partir de las 15:30 horas en la Unidad Deportiva "21 de Marzo", escenario donde se espera la presencia de aficionados para respaldar al conjunto soledense en su presentación ante su público.

Para el arranque de la actividad como local está contemplada la presencia del presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, quien acompañará a jugadores, cuerpo técnico y directivos durante el protocolo previo al encuentro.

CEFOR Promotora San Luis afrontará el compromiso con el objetivo de conseguir sus primeros tres puntos de la temporada, luego de iniciar su participación como visitante. Frente a la UAZ, el conjunto potosino buscará mostrar una mejor versión y aprovechar la condición de local.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El encuentro también representará una nueva oportunidad para que los jóvenes integrantes del plantel continúen con su proceso de formación dentro del futbol profesional y demuestren su talento en una competencia que exige regularidad desde las primeras jornadas.

Por su parte, el presidente del club, Juan Antonio Salazar, agradeció el respaldo recibido para el desarrollo del proyecto y destacó la importancia de generar mejores condiciones para los jóvenes futbolistas. Con ello, la Unidad Deportiva 21 de Marzo quedará lista para recibir el primer compromiso en casa de CEFOR Promotora San Luis durante la nueva campaña.