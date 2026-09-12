logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Fotogalería

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Recibirá San Luis cuarta etapa de circuito de atletismo

Por Romario Ventura

Septiembre 12, 2026 03:00 a.m.
A
Recibirá San Luis cuarta etapa de circuito de atletismo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      San Luis Potosí se prepara para vivir una nueva jornada deportiva con la llegada de la cuarta etapa del Circuito Skarch, programada para el próximo 11 de octubre de 2026 en el Parque Tangamanga I, donde se disputarán las distancias de 5 y 10 kilómetros.

      La competencia arrancará a las 7:00 horas y está diseñada para reunir a corredores de diferentes edades, además de fomentar la convivencia familiar, la actividad física y un estilo de vida activo en uno de los principales espacios deportivos y recreativos de la ciudad.

      Durante la presentación realizada en el Estadio Libertad Financiera estuvieron presentes Cecilia Rosillo, jefa de Alianzas Estratégicas de Embotelladora Aga del Centro; Jorge Saratega, representante del equipo Tim3; así como las embajadoras de Skarch, Jessica Parrilla, Nadia Darinka y Deyanira Mendoza.

      En distancia de 10 kilómetros se contemplan las categorías Libre, Máster A, Máster B y Veteranos, con una bolsa de premiación destinada a los primeros lugares.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Brielle Saracini lanza primera bola en homenaje 11 de septiembre
        Brielle Saracini lanza primera bola en homenaje 11 de septiembre

        Brielle Saracini lanza primera bola en homenaje 11 de septiembre

        SLP

        AP

        Brielle Saracini, hija de piloto fallecido en 11-S, lanzó la primera bola en el Yankee Stadium.

        Santiago Ramos llega a México como refuerzo del América
        Santiago Ramos llega a México como refuerzo del América

        Santiago Ramos llega a México como refuerzo del América

        SLP

        El Universal

        El América invirtió cerca de 10 millones de dólares para fichar a Santiago Ramos.

        Alexander Zverev avanza a la final del US Open tras vencer a Khachanov
        Alexander Zverev avanza a la final del US Open tras vencer a Khachanov

        Alexander Zverev avanza a la final del US Open tras vencer a Khachanov

        SLP

        AP

        El tenista alemán superó a Khachanov en sets corridos y buscará su segundo título de Grand Slam.

        Taylor Townsend y Katerina Siniakova ganan título dobles en US Open
        Taylor Townsend y Katerina Siniakova ganan título dobles en US Open

        Taylor Townsend y Katerina Siniakova ganan título dobles en US Open

        SLP

        AP

        Townsend y Siniakova completaron el Grand Slam de carrera como equipo con esta victoria en Nueva York.