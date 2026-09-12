Recibirá San Luis cuarta etapa de circuito de atletismo
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San Luis Potosí se prepara para vivir una nueva jornada deportiva con la llegada de la cuarta etapa del Circuito Skarch, programada para el próximo 11 de octubre de 2026 en el Parque Tangamanga I, donde se disputarán las distancias de 5 y 10 kilómetros.
La competencia arrancará a las 7:00 horas y está diseñada para reunir a corredores de diferentes edades, además de fomentar la convivencia familiar, la actividad física y un estilo de vida activo en uno de los principales espacios deportivos y recreativos de la ciudad.
Durante la presentación realizada en el Estadio Libertad Financiera estuvieron presentes Cecilia Rosillo, jefa de Alianzas Estratégicas de Embotelladora Aga del Centro; Jorge Saratega, representante del equipo Tim3; así como las embajadoras de Skarch, Jessica Parrilla, Nadia Darinka y Deyanira Mendoza.
En distancia de 10 kilómetros se contemplan las categorías Libre, Máster A, Máster B y Veteranos, con una bolsa de premiación destinada a los primeros lugares.
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