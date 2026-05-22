Reconocen a Cordero con el Premio Génesis
El piloto potosino de rally Ricardo Cordero fue reconocido con el Premio Génesis al Mérito Deportivo Félix Cerda durante la edición número 47 de este galardón, ceremonia que se realizó en el Teatro Stella Inda del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Morelia, Michoacán.
El Premio Génesis distingue cada año a personalidades e instituciones destacadas en diferentes ámbitos como el deportivo, social, cultural, académico y medios de comunicación, por su contribución al fortalecimiento de la sociedad michoacana.
En esta edición 2026, Ricardo Cordero fue condecorado gracias a su trayectoria dentro del automovilismo deportivo, así como por la influencia positiva que ha generado tanto en el ámbito competitivo como social, representando al rallismo nacional en distintos escenarios del país.
Durante la ceremonia, el multicampeón mexicano expresó su agradecimiento por recibir esta distinción, destacando el vínculo especial que mantiene con el estado de Michoacán y con el Club Automovilístico Morelia A.C. (CAMAC Rally), agrupación con la que inició su carrera profesional dentro del rallismo.
"Es un honor estar aquí recibiendo el Premio Génesis al Mérito Deportivo Félix Cerda. Este galardón lo recibo por parte de la sociedad michoacana por mi aporte al deporte en representación del estado. Aun cuando soy potosino de nacimiento, Morelia y el CAMAC Rally son mi casa fuera de casa; este es el club rallístico donde me instauré cuando inicié a competir a nivel profesional", expresó Cordero.
Asimismo, el piloto resaltó la importancia histórica del reconocimiento, recordando que Félix Cerda tuvo relación con el deporte motor al convertirse en el primer piloto michoacano en competir en la Carrera Panamericana.
"Gracias por tomarme en cuenta para tan prestigioso galardón. Curiosamente, Don Félix estuvo ligado al deporte motor; fue el primer piloto michoacano en competir en la Carrera Panamericana. ¡Un verdadero honor!", añadió. Con este reconocimiento, Ricardo Cordero reafirma el impacto que ha generado dentro y fuera de las pistas, consolidándose como una de las máximas figuras del rallismo mexicano en la actualidad.
