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En el marco de los reconocimientos al deporte universitario, el maestro Manuel Candia Rivera, responsable del área de Desarrollo del Deporte de la Secretaría de Servicios Estudiantiles de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), obtuvo el galardón en la categoría de Fomento e Impulso a la Práctica de los Deportes, en reconocimiento a su labor en la promoción y desarrollo de la actividad física dentro de la comunidad universitaria.

La distinción reconoce el trabajo que ha realizado para generar espacios y oportunidades que permitan a estudiantes universitarios incorporarse a diferentes disciplinas deportivas, así como impulsar la participación y fortalecer la práctica del deporte como parte de la formación integral dentro de la institución.

Por otra parte, Sebastián Cervantes Banda, estudiante de la carrera de Contaduría Pública, y Ángel Yerik Galmiche Vega, alumno de la licenciatura en Administración, ambos de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), recibieron el Premio al Mérito Deportivo como integrantes del equipo de karate que conquistó el campeonato en la Olimpiada Nacional 2026.

De esta manera, los reconocimientos otorgados a los representantes de la UASLP distinguen dos vertientes del deporte universitario: el impulso y la promoción de la actividad física, así como los resultados competitivos de sus estudiantes en eventos de alto nivel. Con ello, se destaca la participación de la comunidad universitaria en el desarrollo y fortalecimiento del deporte potosino.

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