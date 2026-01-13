Reducción de sedes para Juegos Olímpicos de Invierno por cambio climático

La biatleta belga Maya Cloetens no puede evitar pensar en el futuro de los deportes de invierno mientras se entrena para los Juegos Olímpicos del próximo mes en Milán y Cortina, Italia.

La evidencia del cambio climático está por todas partes en las montañas sobre Grenoble, Francia, donde la joven de 24 años se enamoró del deporte que combina el esquí de fondo y el tiro.

Grenoble fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1968, pero sus inviernos son ahora más cortos, sin tanto frío y con menos nevadas intensas constantes. Cuando los Juegos regresen a los Alpes franceses en 2030, Grenoble no será el punto focal.

"Crecí allí, y realmente veo la diferencia en la nieve. En 15 años, ha cambiado completamente", indicó Cloetens.

Con la Tierra calentándose a un ritmo récord, la lista de lugares que podrían albergar de manera confiable unos Juegos de Invierno se reducirá sustancialmente en los próximos años, según los investigadores. La situación es lo suficientemente seria como para que el Comité Olímpico Internacional esté considerando rotar los juegos entre un grupo permanente de ubicaciones adecuadas y celebrarlos antes en la temporada porque marzo se está volviendo demasiado cálido para los Juegos Paralímpicos, dijo Karl Stoss, quien preside la Comisión de Futuros Anfitriones de los juegos.

Anfitriones menguantes

De las 93 ubicaciones montañosas que actualmente tienen la infraestructura para albergar competiciones de deportes de invierno de élite, apenas 52 deberían tener la profundidad de nieve y las temperaturas suficientemente frías para poder albergar unos Juegos Olímpicos de Invierno en la década de 2050, según una investigación realizada por el profesor de la Universidad de Waterloo, Daniel Scott, y el profesor asociado de la Universidad de Innsbruck, Robert Steiger, que el COI está utilizando. El número podría reducirse a 30 para la década de 2080, dependiendo de cuánto reduzca el mundo la contaminación por dióxido de carbono.

Además, el COI prioriza ubicaciones con al menos el 80% de los lugares existentes, lo que hace que el grupo de posibles anfitriones sea significativamente más pequeño.

La situación es más sombría para los Juegos Paralímpicos de Invierno, que generalmente se celebran en los mismos lugares dos semanas después de que concluyen los Juegos Olímpicos de Invierno. Sin embargo, Scott dijo que él y Steiger encontraron que comenzar ambos conjuntos de juegos unas tres semanas antes casi duplicaría el número de ubicaciones confiables para los Juegos Paralímpicos. Su modelado presume un avanzado sistema de fabricación de nieve, encontrando que casi no hay ubicaciones que puedan albergar de manera confiable los deportes de nieve sin fabricación de nieve a mediados de siglo.

Grenoble no es el único anfitrión anterior que los investigadores creen que no será lo suficientemente "confiable climáticamente" para hacerlo nuevamente para la década de 2050. Chamonix, Francia; Garmisch-Partenkirchen, Alemania; y Sochi, Rusia, tampoco pasaron el corte, mientras que lugares anteriores en Vancouver, Canadá; Palisades Tahoe, California; Sarajevo, Bosnia-Herzegovina; y Oslo, Noruega, serían "climáticamente arriesgados".

"El cambio climático va a cambiar la geografía de dónde podemos celebrar los Juegos Olímpicos de Invierno y los Paralímpicos. No hay duda", dijo Scott. "La única pregunta es, ¿cuánto?"

Dependiendo de la fabricación de nieve, por ahora

La nieve fabricada se utilizó por primera vez para los Juegos de Invierno en 1980 en Lake Placid, Nueva York. Beijing fue la primera en depender casi por completo de la fabricación de nieve en 2022.

Para estos Juegos Olímpicos, el comité organizador planea fabricar casi 2,4 millones de metros cúbicos (3,1 millones de yardas cúbicas) de nieve. En contraste, cuando Cortina fue sede de los Juegos Olímpicos de 1956, no se utilizó nieve fabricada, aunque el ejército italiano transportó camiones de nieve desde los Dolomitas.

La empresa italiana que suministra casi todos los nuevos sistemas de fabricación de nieve, TechnoAlpin, desarrolló tecnología para hacer nieve a temperaturas muy por encima del punto de congelación. La empresa dijo que envió su "SnowFactory" a Antholz, el sitio de biatlón, para garantizar una cobertura de nieve suficiente.

Davide Cerato supervisa las operaciones de fabricación de nieve en varios lugares olímpicos. Con los sistemas más nuevos, dijo, pueden hacer mucha nieve, de manera eficiente, incluso a temperaturas marginales para la fabricación de nieve, por el momento.

"Pero no sé en el futuro", comentó.

El norte de Italia es conocido por sus inviernos fríos y nevados. Pero las nevadas estacionales se han reducido considerablemente en toda la región alpina, con los descensos más pronunciados principalmente en los últimos 40 años debido al aumento de la temperatura.

El climatólogo italiano Luca Mercalli recuerda mirar los Alpes desde su casa en Turín, Italia, hace 50 años y ver las montañas blancas de nieve desde finales de octubre hasta junio. Ahora, a menudo las ve grises.

La fabricación de nieve tiene sus límites

Uno de los principales expertos en la construcción de una pista de carreras de esquí es Tom Johnston, ranchero de Wyoming. Para él, la nieve fabricada es preferible a lo que la Madre Naturaleza puede ofrecer, con una salvedad.

"Necesito sus temperaturas más frías", dijo Johnston.

El equipo tradicional de fabricación de nieve requiere temperaturas frías y baja humedad. Europa es el continente que se calienta más rápido.

Se necesita una inmensa cantidad de energía y agua para fabricar nieve. Eso puede empeorar el cambio climático si la electricidad se suministra quemando combustibles fósiles, y puede agravar los problemas de agua en regiones donde es escasa. Para Milán-Cortina, el socio eléctrico Enel garantiza electricidad completamente renovable y certificada.

El comité organizador estima necesitar 250 millones de galones (946 millones de litros) de agua, el equivalente a casi 380 piscinas olímpicas, para la fabricación de nieve. Se excavaron nuevos embalses de agua a gran altitud, o lagos, para almacenarla.

"Sin agua, no hay Juegos", dijo Carmen de Jong, profesora de hidrología de la Universidad de Estrasburgo.

Ella critica la construcción de embalses que alteran el ecosistema natural, aunque no ve solución: el apetito por la nieve artificial solo aumentará debido al cambio climático.

Planificando para el futuro

Eventos como los Juegos Olímpicos atraen a participantes y fanáticos de todo el mundo y siempre han contribuido al cambio climático. Muchas personas vuelan allí, se construyen nuevos lugares y se utiliza mucha electricidad para alimentarlos, emitiendo grandes cantidades de contaminación por carbono.

Reconociendo esto, el COI está exigiendo a los anfitriones que minimicen su uso de agua y electricidad y eviten construcciones innecesarias. Eventualmente, podría necesitar reducir el número de deportes, atletas y espectadores que asisten, dijo Stoss, presidente de la Comisión de Futuros Anfitriones.

Como la organización líder en deportes, Stoss dijo que es responsabilidad del COI mostrar cómo proteger los deportes de invierno a largo plazo.

El COI eligió los Alpes franceses para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 y Salt Lake City, Utah, para 2034. Está negociando exclusivamente con Suiza sobre 2038. Stoss dijo que le gusta Suiza por su infraestructura existente y excelente transporte público.

Dijo que este es el futuro, elegir países con buenas condiciones y altos estándares para proteger el clima. Elogió a Milán-Cortina por usar principalmente lugares existentes y reducir el impacto ambiental de los juegos.

Diana Bianchedi, directora de estrategia, planificación y legado del comité organizador, dijo que desde el principio buscaron modelar un futuro más sostenible, tanto para el movimiento olímpico como para una transformación social más amplia.

"Este es el punto donde tenemos que cambiar", remarcó.