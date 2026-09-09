Sabalenka avanza a las semifinales

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NUEVA YORK.- La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo y bicampeona del torneo del que fue finalista en 2023, atrapó el primer pasaje a las semifinales del US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada, tras derrotar por 7-6 (7/1), 3-6 y 7-6 (9/7) a la checa Linda Noskova (6) al cabo de dos horas y 22 minutos de batalla.

Sabalenka, que además de la corona defiende el liderazgo del ranking feminino, no la tuvo fácil tampoco contra la campeona en Wimbledon para avanzar por sexta edición consecutiva a las semifinales del torneo, en el que busca emular a la estadounidense Serena Williams, que repitió el título en el US Open entre 2014 y 2016.

Su rival por el pasaje a la final será la ganadora del duelo que animan las estadounidenses Jessica Pegula (3), finalista en 2024, y Emma Navarro (27), en una jornada en la que Coco Gauff (4), campeona en 2023 enfrentaba a la rusa Mirra Andreeva (5) por la llave en la que la kazaja Elena Rybakina (2) se medía ante la china Qinwen Zheng (121). En el torneo masculino, los primeros pasajes a semifinales los dirimían los estadounidenses Frances Tiafoe (12) ante su compatriota Alex Michelsen (46) y Ben Shelton (9), rival del español Carlos Alcaraz (3), defensor de la corona que también conquistó en 2022 y quien volvió al ruedo en este torneo luego de una prolongada ausencia por lesión.

En el cierre de la jornada previa, se instaló en cuartos el alemán Alexander Zverev, quien eliminó a Luciano Darderi y dejó sin italianos el cuadro principal del torneo que lo tiene como principal favorito, del cual fue finalista en 2020. Zverev, número dos del mundo, se impuso por 6-2, 6-2 y 7-6 (7/3) sobre el vigesimosegundo del ranking, en un partido en el que no le ofreció opciones a su rival, a pesar de que registró una ligera remontada en el set decisivo, y avanzó tras dos horas y 32 minutos de juego.

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