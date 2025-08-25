Sabalenka gana su 1er. partido en el US Open

NUEVA YORK.- La campeona defensora Aryna Sabalenka avanzó el domingo a la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos tras sortear un buen susto en el primer set de su debut.

Sabalenka dio cuenta 7-5, 6-1 a la suiza Rebeka Masarova, pero no fue un paseo para la número uno del mundo. Sufrió un quiebre de saque temprano en el estadio Arthur Ashe, y el duelo se mantuvo reñido hasta que la bielorrusa pudo alejarse de su empate 5-cinco.

Acto seguido, Sabalenka impuso su autoridad en el segundo set, cediendo apenas un juego en su camino hacia la victoria final.

Atribuyó al público en el Ashe el haberla ayudado a superar ese ajustado primer set.

La tres veces campeona de Grand Slam ha pasado por tres de los cuatro Grand Slams de este año sin un título. Perdió ante Madison Keys en la final del Abierto de Australia y luego contra Coco Gauff en la definición de Roland Garros, además de sufrir una derrota frente a Amanda Anisimova en las semifinales de Wimbledon.

Se enfrentará a Polina Kudermetova en la segunda ronda. Sabalenka la derrotó en su enfrentamiento más reciente en Dubái en febrero.