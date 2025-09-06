Sabalenka gana su cuarto Grand Slam en EU

Aryna Sabalenka no cometió muchos errores a pesar de no sacrificar potencia y superó el sábado a Amanda Anisimova por 6-3, 7-6 (3) en la final del Abierto de Estados Unidos, convirtiéndose en la primera mujer en ganar el torneo en años consecutivos desde Serena Williams, hace más de una década.

Sabalenka , el número uno del mundo, atrapó el cuarto título de Grand Slam de su carrera, todos en canchas duras. Sin embargo, no todo fue un camino fácil.

La bielorrusa lideró dos veces con un quiebre en el segundo set y sacó para ganar con un 5-4 a su favor. Pero con 30 iguales, tan cerca del trofeo, tuvo la oportunidad de pegar un smash y llegar al punto de partido. En cambio, mientras retrocedía, Sabalenka depositó la pelota a la roja, dándole a Anisimova una oportunidad de quietud.

Después de ese doloroso error, Sabalenka dejó caer su raqueta en la cancha azul y esbozó una sonrisa irónica. Un momento después, Anisimova —una estadounidense de 24 años— concretó el quieto para igular 5-5 y agitó su puño izquierdo mientras unas 24.000 personas, sus amigos más cercanos en el Estadio Arthur Ashe, se levantaban para aplaudir y gritar.

Pero 15 minutos después del error, Sabalenka estaba arrodillada en la cancha cubriendo la cara con ambas manos, al aprovechar su tercer punto de partido.