Sabalenka remonta y Eala brilla

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La número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, escapó de la emboscada en la que se encontró ante la checa Nikola Bartunkova y protagonizó una estupenda remontada hasta lograr el triunfo y el pase a las semifinales de Berlín que también consiguió la joven filipina Alexandra Eala que superó a la ucraniana Elina Svitolina, su segunda victoria consecutiva ante una top 10.

Sabalenka perdía 6-2 y 4-0 ante Bartunkova y al final ganó por 2-6, 7-6(2) y 6-4 para alcanzar las semifinales de Berlín por segundo año seguido.

La número uno del mundo se enfrentará a la estadounidense Jessica Pegula que superó a su compatriota Madison Keys por 7-6(5) y 7-6(8)

Por el otro lado del cuadro, la filipina Alexandra Eala ganó por segunda vez seguida a una top diez. Tras eliminar a la número dos del mundo el jueves, la kazaja Elena Rybakina, se impuso en cuartos de final a Svitolina por 6-3 y 6-4 para llegar a sus terceras semifinales del curso.

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Eala tiene un balance en hierba de nueve victorias y una derrota. Jugará ante la checa Linda Noskova, verdugo de la española Paula Badosa por 6-1 y 6-3.