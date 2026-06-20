San Luis será sede del Nacional de Off-Road

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San Luis Potosí volverá a colocarse en el mapa del automovilismo nacional al albergar la tercera fecha del Campeonato Nacional de Off-Road México Racing, denominada Mexquitic 200, que se disputará los próximos 26 y 27 de junio en el municipio de Mexquitic de Carmona.

La competencia reunirá a un importante número de pilotos provenientes de distintos estados del país, entre ellos Nuevo León, Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, Tamaulipas y San Luis Potosí, además de competidores del estado de Texas, Estados Unidos, quienes buscarán sumar puntos en una de las fechas más atractivas del calendario.

La representación potosina estará encabezada por Sebastián Bear, quien llega como segundo lugar de la Clase 10, así como Federico Velasco, ubicado en la tercera posición de la categoría Clase 5/1600, ambos con la intención de aprovechar la localía para obtener un resultado destacado.

Entre los pilotos confirmados también figuran Claudia Hernández, de Nuevo León; Osvaldo Navarro, de Jalisco; Salomón Ayup, de Coahuila; Fernando Ortega, de Zacatecas, y Adrián González, de Guanajuato, además de otros competidores que darán forma a una parrilla de gran nivel.

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Con la presencia de destacados exponentes del off-road nacional y del extranjero, se espera una competencia muy reñida en cada una de las categorías programadas, ofreciendo un espectáculo lleno de velocidad, habilidad y resistencia sobre los exigentes caminos de Mexquitic de Carmona.